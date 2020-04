Un Chromecast doté d’une télécommande ? Cela se précise

Au fil des années, le Chromecast de Google a connu de nombreuses évolutions. Mais jusqu’à maintenant, la firme de Mountain View n’équipe pas le dongle de streaming de télécommandes, même s’il s’agit de l’une des améliorations les plus demandées par les utilisateurs.

La bonne nouvelle, c’est qu’un nouveau Chromecast doté d’une télécommande pourrait prochainement arriver. Si pour le moment, Google n’a pas évoqué cette nouveauté, les médias relaient des éléments suggérant que celle-ci pourrait arriver bientôt.

Cette semaine, Android Authority indique que récemment, un nouveau dongle Chromecast Ultra a été repéré sur le site de l’agence de certification à Taiwan. Et d’après les informations découvertes sur ce site, ce nouveau Chromecast Ultra serait accompagné d’une télécommande.

Du nouveau pour le Chromecast ?

Par ailleurs, ce n’est pas la première fois qu’une fuite sur une télécommande pour le Chormecast circule sur la toile. Au mois de mars, par exemple, nous relayions le site 9to5Google qui indiquait aussi que Google serait en train de développer un dongle Chromecast équipé d’une télécommande. Et en plus de la télécommande, l’accessoire permettrait aussi d’avoir le système d’exploitation Android TV sur un écran (ce qui permet d’accéder à une série de services disponibles sur l’OS).

Bien entendu, pour le moment, ces informations sont encore à considérer avec une extrême prudence. Cependant, il serait logique que Google muscle le Chromecast Ultra cette année puisque ce dongle fait partie des appareils à partir desquels les internautes peuvent accéder à sa plateforme de cloud gaming Stadia.

Outre le fait que pour le moment, on ne peut être sûr à 100 % que Google va lancer un dongle Chromecast équipé d’une télécommande, on ignore également quand la firme de Mountain View pourrait lancer cette nouveauté (si celle-ci est dans les tuyaux).

En effet, à cause de la pandémie, Google a décidé d’annuler sa conférence I/O 2020 qui aurait dû se tenir au mois de mai. Normalement, la firme aurait dû profiter de cet événement durant lequel il rassemble les développeurs qui s’intéressent à son écosystème pour dévoiler des nouveautés logicielles, mais aussi quelques nouveaux produits. Par exemple, lors de la Google I/O 2019, Google a lancé le Pixel 3A. Et avant l’annonce de l’annulation de l’édition 2020, on s’attendait à ce que Google dévoile le Pixel 4A durant celle-ci.