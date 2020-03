Google Chromecast : un nouveau modèle doté… d’une télécommande et d’Android TV ?

Une télécommande pour le Google Chromecast ?

Lancé en 2013, le Chromecast de Google a évidemment évolué au fil du temps, avec au total trois générations distinctes, chacune apportant évidemment son lot de nouveautés. Selon toute vraisemblance, le géant américain préparerait une nouvelle déclinaison de son dongle, lequel serait livré avec… une télécommande !

En effet, selon 9to5Google, ce nouveau modèle (nom de code « sabrina« ) se voudrait plus moderne que jamais, en embarquant l’interface Android TV. Le nouveau Chromecast serait également compatible 4K HDR, sans oublier les connectivités WiFi et Bluetooth. Côté design, ce dernier conserverait les grandes lignes de l’actuel Chromecast V3.

Evidemment, qui dit Android TV à bord, dit également applications disponibles comme YouTube, Netflix et bientôt Disney+. Pour profiter pleinement de ce nouveau Chromecast, Google aurait décidé de livrer ce dernier avec… une télécommande. Ainsi, il ne serait plus indispensable de piloter son Chromecast via un smartphone, et on pourrait donc profiter ici d’une toute petite box sous Android TV avec une « vraie » télécommande pour contrôler l’ensemble.

Google Stadia inside ?

Selon toute vraisemblance, Google avait dans l’idée d’officialiser ce nouveau Chromacast (TV ?) à l’occasion de sa prochaine conférence Google I/O. Toutefois, cela fait quelques jours déjà que l’on sait que cette dernière est annulée, la faute à ce maudit coronavirus. Reste à savoir maintenant quand le géant américain se décidera à lever le voile sur ce nouveau modèle, si tant est que ce dernier existe bel et bien évidemment.

Bien sûr, on imagine que ce futur Chromecast accordera également une importance toute particulière à un autre service maison : Stadia. En effet, depuis son lancement en novembre dernier, Google Stadia est accessible depuis un Chromecast Ultra, et on imagine mal un modèle supérieur ne pas être compatible avec l’écosystème de jeux made in Google.