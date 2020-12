Un drone FPV DJI avant les fêtes, ces photos veulent en être la preuve

Sortie imminente d’un drone FPV DJI ces prochaines semaines ? La firme chinoise a profité du second semestre 2020 pour déployer un large panel de nouvelle génération de ses produits. Les Osmo Mobile 4, Pocket 2, Ronin S2 et Mini 2 n’ont été que des remplaçants de modèles déjà commercialisés.

À l’approche des fêtes, une grande surprise pourrait bien avoir lieu chez DJI. Dans sa gamme de drones, un modèle FPV semble prêt à une sortie imminente, un an après les premières rumeurs à son sujet.

Cette fois encore, l’annonce n’est pas officielle (et donc à prendre avec des pincettes). Sur Twitter, un compte devenu populaire pour les sorties de produits DJI a publié un ensemble de photos et vidéos de ce qui semble être le premier drone DJI FPV.

Overlord, this is FPV 1, requesting take off.

FPV 1 you are cleared to take off, please proceed to helipad one.

Solid copy Overlord, FPV 1 taking off at helipad one.

FPV 1, you have the sky, have nice trip, over and out.

Copy that, FPV 1 out. pic.twitter.com/GTw6A2w4mR — OsitaLV (@OsitaLV) December 2, 2020

Dans un emballage avec le kit combo, le drone contrôlable à la première personne (avec un casque sur les yeux) n’a jamais semblé aussi réel. DroneDJ, qui a repéré les images, rappelait que l’un des membres de la direction de DJI Brendan Schulman n’avait pas fermé la porte à l’idée de voir apparaître de nouveaux produits cette année.

Il ne reste plus qu’un mois maintenant pour voir si les propos étaient fondés. À l’approche des fêtes, bien que le drone FPV ne soit pas un drone grand public comme les autres, DJI pourrait bien jouir d’une couverture médiatique plus profitable à son produit. Sur YouTube, les vidéos en drones FPV sont de plus en plus populaires.

Un partage loin d’être anecdotique

Le 25 novembre dernier, sur le compte officiel de DJI sur Twitter, l’entreprise avait fait le choix de partager une vidéo tournée par l’un de ses clients. Dans la description, DJI précisait que le matériel utilisé fonctionnait avec un système FPV, sans en donner plus de détail.

How many takes would this drone shot take you?! 🎥: IG/@mcgee, #DJI Digital FPV System pic.twitter.com/uwxsyYHai5 — DJI (@DJIGlobal) November 25, 2020

Sur le compte Instagram du créateur, la vidéo postée le 3 novembre n’en indique pas plus. Mis à part un commentaire d’un abonné lui demandant quel matériel il utilisait, ce à quoi l’homme lui rétorqua « everything haha », une habitude bien connue des pilotes de drones FPV qui sont nombreux à construire leur propre aéronef.

Les potentielles caractéristiques du DJI FPV 1

Enfin, le compte Twitter à l’origine des publications partagées s’intéressait aux caractéristiques que DJI pourrait présenter avec son produit. La 4K serait bien évidemment au rendez-vous, en 60 images par seconde sur le DJI FPV 1, avec notamment trois modes de vol et une vitesse de pointe pouvant atteindre 150 km/h.