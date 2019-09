Un employé de Facebook se donne la mort à Menlo Park

Selon la police de Menlo Park, un employé de Facebook s’est donné la mort aujourd’hui sur son lieu de travail. En effet, un porte-parole de Facebook a confirmé l’information : « Nous avons été attristés d’apprendre le décès d’un de nos employés au siège social de Menlo Park plus tôt aujourd’hui ».

L’employé de sexe masculin a été déclaré mort dans un immeuble au sein du campus de Menlo Park. Selon la police, il ne s’agirait pas d’un acte criminel. Dans un communiqué de presse, la police de la ville explique : « Les policiers de Menlo Park et les pompiers sont intervenus et, à leur arrivée, ont trouvé la victime inconsciente ».

« Nous collaborons avec la police dans le cadre de leur enquête et nous offrons un soutien aux employés. En attendant que la famille soit informée, nous n’avons aucune information à partager. Nous espérons fournir une mise à jour lorsque nous recevrons des renseignements supplémentaires des organismes d’application de la loi « rapporte un porte-parole de Facebook.

D’après les premières informations, il semblerait que cet ingénieur logiciel se soit défenestré du quatrième étage de cet immeuble situé en plein coeur du campus de Facebook à Menlo Park. L’entreprise dirigée par Mark Zuckerberg apporte tout son soutien à la famille ainsi qu’aux employés, et prévoit de mettre en place une cellule de soutien psychologique.

Des conditions de travail à revoir ?

Évidemment personne ne sait ce qu’il a pu passer par la tête de cet employé, cependant, la question des conditions de travail se pose logiquement. Si l’on évoque souvent Amazon comme l’une des entreprises qui proposent les pires conditions de travail à ses employés, il semblerait que Facebook excelle aussi dans ce domaine. En effet, si cela peut faire rêver de travailler pour le plus gros réseau social au monde, la réalité n’est pas si rose.

Sur la plateforme Quora, plusieurs employés témoignent des conditions de travail au quotidien et leurs débordements. On peut lire plusieurs témoignages comme celui-ci : « L’équipe me traitait comme un moins que rien. On m’a demandé de faire des choses complètement inappropriées (par exemple, trier le linge sale du manager, y compris les sous-vêtements sales de sa femme). »

Attention, tous les témoignages ne sont pas si négatifs, nombreux sont ceux qui vantent le campus, ou encore n’évoquent que des problèmes techniques.