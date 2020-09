Un exchange de crypto-monnaies se fait voler plus de 150 millions de dollars

Il n’est pas rare que les plateformes d’exchange de crypto-monnaies soient la cible de pirates informatiques. Au cours de ces dernières années, plusieurs attaques similaires ont eu lieu, au point que des milliards de dollars de monnaie virtuelle ont pu être subtilisés par les hackers lors de leurs méfaits. Le dernier piratage en date concerne KuCoin, un exchange de crypto-monnaies basé à Singapour.

Un butin revu à la hausse

KuCoin a révélé le piratage sur son site web en indiquant que le montant volé lors de ce hack était de 150 millions de dollars. Entre temps, ce dernier a été revu à la hausse, il s’avérerait qu’il s’approche plutôt des 200 millions de dollars que des 150 millions. Sur ce total, on retrouve 153 millions de dollars en token ETH et ERC-20 ainsi que 10 millions de dollars en Bitcoin et 22 millions de dollars en Tether. Ce dernier a été capable de bloquer la totalité des 22 millions arrivés sur l’adresse destinataire du montant volé.

Les pirates se sont attaqués aux hot wallets, un terme qui désigne les portefeuilles connectés à l’exchange. C’est ces derniers qui ont été hackés par les auteurs de ce vol, en opposition aux cold wallets qui sont stockés hors-ligne. Pour l’instant, on ne sait pas encore comment les pirates ont été en mesure de voler près de 200 millions de dollars.

KuCoin indique s’être rendu compte du piratage après avoir découvert « quelques retraits importants » effectués de ses hot wallets le 26 septembre. En menant l’enquête dans le cadre d’un audit de sécurité, la plateforme a découvert le hack et la somme volée.

À cela, KuCoin a ajouté qu’il s’engageait à rembourser toutes les victimes dont les fonds ont été volés lors du hack. Pour ce faire, il utilisera ses cold wallets.

À la suite de cette découverte, la plateforme a indiqué qu’elle suspendait temporairement les dépôts et les retraits pour que son équipe de sécurité puisse mener l’enquête. Elle a également demandé l’aide d’autres plateformes afin de retrouver les fonds volés.