Un inhalateur connecté bientôt lancé aux Etats-Unis

Un inhalateur bourré de données

Pour la plupart d’entre nous, c’est un petit gadget bien connu. On connaît souvent un membre de notre famille ou un collègue de travail qui est équipé d’un inhalateur. Ce petit appareil permet d’ingérer par les voies respiratoires une substance médicamenteuse. Premiers touchés ? Les asthmatiques ou encore les victimes de spasmes bronchiques.

C’est souvent, pour ces produits comme d’autres dans le domaine médical, la FDA (Food and Drug Administration), l’autorité sanitaire américaine qui donne la tendance. Au vu de l’importance du marché, une autorisation aux États-Unis est tout simplement indispensable. C’est ce que vient d’obtenir ProAir Dighaler,un inhalateur digital qui se connecte à votre smartphone.

Un nouveau venu sur le lucratif marché de la santé connectée

Un inhalateur digital pourquoi faire ? Sur le papier l’idée peut surprendre. Un asthmatique sera capable de se rendre compte s’il en a besoin et quand c’est fait, il n’en aura plus l’utilité tout de suite.

Toutefois, cet inhalateur peut récupérer des données essentielles grâce à ses capteurs intégrés. Il peut ainsi évaluer la force de votre inhalation à chaque fois qu’il est utilisé. L’application installée sur votre smartphone vous permet de visualiser ces informations facilement. Vous pouvez ensuite les mettre à profit directement pour essayer d’améliorer votre santé et le dosage que vous utilisez, ou tout simplement les partager avec votre médecin.

Selon des spécialistes américains, beaucoup de personnes n’utilisent pas leur inhalateur correctement ou bien beaucoup trop souvent. Pouvoir checker de façon détaillée et non plus grâce au ressenti du patient représente donc un avantage concret. Il sera disponible en 2019 aux États-Unis et devrait être lancé plus globalement en 2020.

Une nouvelle étape dans le marché particulièrement florissant de la santé connectée qui représente un business se comptant en milliards de dollars….

