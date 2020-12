Un iPad abordable avec écran 10,5 pouce et processeur A13 dans les tuyaux ?

Maintenant qu’Apple a dévoilé tous ses produits de 2020, les médias s’intéressent aux produits que la firme de Cupertino va lancer l’année prochaine. Et actuellement, plusieurs rumeurs circulent déjà au sujet des prochains iPad.

Parmi ceux-ci, il y a une rumeur au sujet d’un nouveau modèle abordable. Cette année, pour les étudiants et ceux qui vont acheter un iPad pour la première fois, Apple a lancé l’iPad 8. Il s’agit d’un modèle qui coûte 389 euros, a un écran de 10,2 pouces et utilise un processeur A12. Et l’année prochaine, Apple pourrait lancer un modèle plus intéressant, que ce soit au niveau du prix ou des caractéristiques.

Une baisse de prix prévue ?

En effet, ce nouvel iPad aurait un écran plus large de 10,5 pouces. Il utiliserait la puce A13 Bionic. Et son prix serait plus abordable. Alors que l’iPad 8 coûte 329 dollars aux USA, ce nouveau modèle avec écran de 10,5 pouces coûterait 299 dollars. Apple devrait alors attirer de nouveaux utilisateurs vers sa plateforme grâce à ce prix attractif.

Cette nouvelle rumeur est évoquée dans un article du site PhoneArena, qui relaie un site chinois. Et comme toutes ces informations ne sont pas encore officielles, celles-ci sont encore à considérer avec prudence.

En tout cas, ces rumeurs circulent à un moment où la demande pour les tablettes a soudainement augmenté. Comme l’a indiqué l’entreprise IDC dans un rapport publié il y a quelques semaines : « Le marché mondial des tablettes a enregistré de solides résultats au troisième trimestre de 2020 (3T20) avec une croissance de 24,9% d’une année sur l’autre et des expéditions totalisant 47,6 millions d’unités, selon les données préliminaires de l’International Data Corporation (IDC) Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker. La demande d’accès abordable à l’informatique de base et à des écrans plus grands pour faciliter le travail à distance, l’apprentissage et les loisirs en raison des restrictions du COVID-19 a conduit le marché. »

La demande pour les tablettes a augmenté

En substance, comme les ventes d’ordinateurs, les ventes de tablettes augmentent durant la pandémie, alors qu’on a recours au télétravail et à l’enseignement à distance pour limiter la propagation du coronavirus. Et si Apple est toujours numéro un sur ce marché, la firme de Cupertino a été menacée par Samsung au troisième trimestre. En effet, l’écart entre les deux entreprises sur le marché des tablettes s’est rétréci.

Au troisième trimestre 2020, Samsung a expédié 9,4 millions de tablettes. Par rapport à la même période en 2019, le géant coréen affiche une croissance de 89,2 %.

Mais le lancement d’une nouvelle génération d’iPad plus abordable pourrait permettre à Apple de rester compétitif par rapport à ses concurrents. Par ailleurs, il est à rappeler qu’aujourd’hui, la firme de Cupertino essaie de positionner l’iPad comme un concurrent des ordinateurs portables. Et le système d’exploitation iPadOS propose déjà une interface proche de celle des ordinateurs, ainsi qu’une prise en charge des souris et des pavés tactiles.