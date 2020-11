Les ventes de tablettes sont en hausse et Samsung menace l’iPad

Alors qu’on commençait à enterrer les tablettes tactiles, la COVID-19 est arrivée, les gens sont restés chez eux, et ont eu envie d’acheter des tablettes. Cette année, les expéditions de smartphones connaitront une baisse importante, dû aux effets de la pandémie sur les ventes.

En revanche, la demande a augmenté fortement, par rapport à 2019, pour les tablettes, durant le troisième trimestre 2020. C’est ce qu’indique un rapport publié par IDC.

Celui-ci explique : « Le marché mondial des tablettes a enregistré de solides résultats au troisième trimestre de 2020 (3T20) avec une croissance de 24,9% d’une année sur l’autre et des expéditions totalisant 47,6 millions d’unités, selon les données préliminaires de l’International Data Corporation (IDC) Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker . La demande d’accès abordable à l’informatique de base et à des écrans plus grands pour faciliter le travail à distance, l’apprentissage et les loisirs en raison des restrictions du COVID-19 a conduit le marché. »

Apple reste le numéro un sur ce marché. La firme de Cupertino a expédié 13,9 millions d’iPad, a une part de marché de 29,2 %, et a observé une hausse de 17,4 % de ses expéditions de tablette.

Mais la hausse la plus spectaculaire a été observée chez Samsung. Au troisième trimestre 2019, celui-ci n’avait expédié que 5 millions d’unités. Au troisième 2020, 9,4 millions de tablettes Samsung ont été expédiées, soit une croissance de 89,2 %.

Résultat : l’écart entre Samsung et Apple se rétrécit. Sinon, à la troisième place de ce classement, il y a Amazon, qui a expédié 5,4 millions d’unités (-1,2 % de croissance), suivi de Huawei, qui a expédié 4,9 millions d’unités (32,9 % de croissance), et de Lenovo qui a expédié 4,1 millions d’unités (62,4 % de croissance). Les « autres » marques ont expédié un totale de 9,9 millions de tablettes durant le trimestre.

De nouveaux iPad sont disponibles sur le marché

En tout cas, si le confinement vous a convaincu d’acheter une nouvelle tablette, de nouveaux modèles sont disponibles. Après avoir lancé le nouvel iPad Pro au premier semestre, Apple a lancé un nouvel iPad 8 ainsi qu’un nouvel iPad Air au mois de septembre.

Ce dernier est particulièrement intéressant, puisqu’il utilise le même processeur A14 Bionic que l’iPhone 12, ce qui est un gage de puissance. De plus, le nouvel iPad Air adopte le même design que l’iPad Pro, avec des bordures fines (et le scanner d’empreintes digitales est placé sur la tranche).

On notera également qu’avec iPadOS, Apple a, en quelques sortes, réinventé l’iPad. En effet, avec ce nouveau système d’exploitation, les tablettes de la firme de Cupertino se dotent d’une interface très proche de celles des ordinateurs. Et actuellement, les iPad prennent déjà en charge les souris et pavés tactiles.

Chez Samsung, il y a des modèles comme le Galaxy Tab S6 Lite que nous avons eu l’occasion de tester il y a quelques semaines, ainsi que le Galaxy Tab S7 qui se positionne comme un produit haut de gamme.