Un jeune Yoda pour le prochain Star Wars ?

On le sait et certains fans sont déjà en PLS (position latérale de sécurité). Il n’y aura pas de films Star Wars dans les salles obscures en 2020. Mais, il ne faut y voir qu’une pause, destinée à ne pas enchaîner les sorties sans avoir une stratégie globale. A long terme, Disney veut toujours produire plus de films et de séries TV dans l’univers imaginé par George Lucas. Au programme, il y a notamment de nouveaux films, le prochain étant prévu pour 2022 et on devrait en théorie, avoir droit à des annonces officielles de Lucasfilm durant le courant de ce mois de janvier. Des rumeurs permettent déjà de se projeter un peu.

Yoda, la High Republic et Star Wars

Selon Making Star Wars, la nouvelle saga nous emmènerait donc dans le passé, après avoir exploré le futur à travers les derniers films. Les projets prévus (2022, 2024 et 2026) ne constitueraient pas réellement une trilogie, mais plutôt un ensemble de films se situant dans la même période temporelle celle de la République Galactique, environ 400 ans avant le début de la saga Skywalker, étant interconnectés entre eux. On aurait tendance à y voir quelque peu la patte de Kevin Feige et le MCU.

C’est une période qui n’a été que très peu utilisée d’un point de vue du canon cinématographique mais qui possède de nombreux attraits. Ce serait ainsi au moment où Dark Bane a édité la règle des deux Siths : le maître et l’apprenti.

Il ne doit y en avoir que deux [Sith], ni plus, ni moins. Un pour incarner le pouvoir, l’autre pour le convoiter.

Cette temporalité permettrait aussi de découvrir un jeune Yoda, qui prendrait la suite du bébé Yoda dans le cœur des fans. Ce sont sur ces films qu’auraient travaillé D.B Weiss et David Benioff avant de s’en aller.