Une juge autorise le procès contre Apple pour mensonge sur les livraisons d’iPhone

La juge Yvonne Gonzalez Rogers a estimé que le cours collectif lancé contre Apple était recevable, si bien que l’affaire pourrait mener à un procès visant la marque à la pomme. Pour comprendre cette affaire qui refait surface, il faut revenir quelques années en arrière.

Apple ne déclare plus les volumes de ventes

En septembre 2018, Apple profite de sa keynote annuelle pour lever le voile sur l’iPhone XS, l’iPhone XS Max et l’iPhone XR. Après avoir présenté ces nouveaux téléphones, la société prend la parole en novembre pour annoncer que les livraisons des derniers smartphones se passaient comme prévu, ce qui a encouragé les investisseurs à acheter de nouvelles actions. Toutefois, c’est aussi à cette occasion que la marque déclare qu’elle ne donnera plus le nombre de ventes de l’iPhone, mais aussi de Mac et d’iPad.

Au début de l’année 2019, Tim Cook change de discours lorsqu’il s’exprime devant les investisseurs. Il indique que les ventes d’iPhone sont moins importantes que prévu et que les résultats seront donc moins conséquents. Le patron d’Apple cite, entre autres, la « magnitude de la décélération de l’économie, particulièrement en Chine ». Et effectivement, les résultats sont beaucoup moins bons, car la firme réalise un chiffre d’affaires de 84 millions de dollars contre 89 à 93 millions de dollars de prévision. Apple aurait donc refusé d’expliquer la situation à cette date alors qu’il aurait été au courant des baisses de ventes.

Quelques mois avant cette déclaration, Tim Cook aurait aussi demandé à ses fournisseurs de ralentir la production du nouvel iPhone. Yvonne Gonzalez Rogers déclare à ce sujet : « En l’absence d’une catastrophe naturelle ou d’une autre raison, il est tout simplement improbable que Cook n’ait pas su que la demande d’iPhone … était en baisse quelques jours à peine avant de couper les chaînes de production ».

L’action collective a été lancée par des employés d’une caisse de retraite située dans le Rhode Island. Il est encore difficile de déterminer le montant des dommages et intérêts que les plaignants pourraient recevoir en cas de victoire au procès.