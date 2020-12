Un MacBook noir mat bientôt disponible ?

Je suis prêt à parier que très peu d’entre vous savait qu’Apple a déjà commercialisé un MacBook noir. Oui oui, entre 2006 et 2008, la firme de Cupertino a bel et bien vendu un MacBook noir. Aujourd’hui on retrouve des coloris plus foncés, mais pas totalement noirs. En 2013, Apple vendait un Mac Pro noir, mais brillant. Cette fois, la firme à la pomme pourrait proposer de véritables MacBook noirs mats.

Le retour du MacBook noir ?

En effet, un brevet mis en avant par PatentlyApple présente l’ambition d’Apple de commercialiser un ordinateur aux finissions noires. Ce même brevet laisse apparaître la possibilité que ce coloris soit également utilisé sur l’Apple Watch, l’iPhone, ou encore l’iPad. Pour rappel, dans les années 2006 2008, lorsqu’Apple proposait à la vente son MacBook noir, son prix de vente était 100 euros plus chers que des MacBook avec exactement les mêmes caractéristiques techniques. La raison ? Apple explique que cette couleur est très compliquée à obtenir. D’après le brevet déposé par Apple, sa couleur est un noir mat très profond qui a les capacités d’absorber la lumière. Apple cherche absolument à ne pas produire un noir brillant, mais très mat, qui ne reflète pas la lumière.

Apple n’en est pas à son coup d’essai. En 2011, la firme de Cupertino aurait essayé de produire un MacBook Air aux finissions noires, mais sachant que l’on n’a pas vu de MacBook noir depuis 2008, Apple a sûrement du annuler les recherches. Espérons cette fois-ci que Tim Cook et ses équipes se montrent plus persévérants, afin que l’on puisse éventuellement voir un MacBook Pro 16 pouces noir mat, et pourquoi pas un MacBook Pro 14 pouces… Pour le moment, il s’agit évidemment de brevets, donc rien de très concret, mais nous savons au moins qu’Apple effectue quelques recherches dans cette direction.

