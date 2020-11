Un mois après son lancement, Salto marche déjà dans les pas d’un géant… Netflix

Salto, la plateforme de streaming conçue par les grands noms de la télévision française (France Télévisions, TF1 et M6) a été lancée le 20 octobre dernier. Le moment est venu de faire un premier bilan 1 mois après le lancement.

Avant tout, il est important de préciser qu’avant la présentation officielle de la plateforme, de nombreuses moqueries à son égard ont eu lieu sur les réseaux sociaux. En dévoilant sa plateforme, Salto est parvenu à faire taire les critiques. Il faut dire qu’en termes d’interface la plateforme a fait fort (en la comparant avec d’autres services concurrents français comme myCanal).

Côté catalogue, il est déjà bien fourni, mais devrait grossir au fur et à mesure des semaines. Salto propose déjà des contenus inédits comme « El Embarcadero », une série portée par les créateurs de « La Casa de Papel » avec notamment l’acteur qui incarne Le Professeur dans cette dernière.

Quel est le bilan de ce premier mois ?

Bref, venons-en au bilan de ce premier mois. Salto vient de dévoiler ses résultats et ils sont particulièrement encourageants. En un peu plus de 3 semaines, la plateforme a convaincu 100 000 nouveaux utilisateurs. Sans complexe, le démarrage de Salto est comparable à celui de Netflix en 2014 lors de son arrivée en France. Tant que l’on est dans cette comparaison, comme Netflix en 2014, Salto propose un mois d’essai gratuit sans engagement. Il faut se rendre à l’évidence, l’effet de curiosité contribue largement à ce démarrage tonitruant. Dès demain, les premières périodes d’essai vont prendre fin, c’est à ce moment que Salto pourra surveiller la quantité d’abonnements prolongés.

Une question persiste, quel est le profil type d’un utilisateur de Salto ? Thomas Follin, le directeur général de Salto, en dit davantage à ce sujet. « Nos utilisateurs passent en moyenne plus de 2 heures par jour et jusqu’à 2h30 le week-end. Et cette tendance est en augmentation. Nous constatons par ailleurs que les foyers qui utilisent la plateforme se connectent 10 fois par semaine en moyenne. Ces premiers retours sont très prometteurs, il prouve que Salto, une fois adopté, s’ancre dans les usages. Un quart des utilisateurs a plus de 50 ans et 60% ont entre 25 et 49 ans, et 82% habitent hors de Paris ».