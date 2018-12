Un navigateur et des jeux vidéo sur les écrans Facebook Portal et Portal+

A l’instar d’Amazon et de Google, Facebook propose également des écrans connectés pour la maison. Il y a quelques mois, l’entreprise a levé le voile sur le Portal et le Portal+. Si à la base, ces appareils servaient principalement à regarder des vidéos et à faire des appels via Messenger, aujourd’hui, ils se dotent de nouvelles fonctionnalités.

En effet, d’après notre confrère The Verge, le numéro un des réseaux sociaux met à jour ses écrans Portal et Portal+ afin que ceux-ci soient dotés d’un navigateur web, mais aussi du support des jeux vidéo Instant Game.

Les Portal et Portal+ se dotent de nouvelles fonctionnalités

Grâce à ces deux mises à jour, les écrans de Facebook devraient avoir de nouveaux usages, et garder les utilisateurs connectés plus longtemps.

En effet, avec le navigateur, les utilisateurs pourront se connecter aux sites web, et surtout aux sites web des plateformes de streaming de leurs choix. Les contenus accessibles ne seront plus limités aux plateformes qui proposent des applications natives pour les Portal et Portal+.

Quant aux Instant Games, il s’agit de la nouvelle plateforme de jeux vidéo de Facebook, qui est déjà disponible sur son réseau social, sur Messenger et même sur l’application Facebook Lite. Et grâce au support de celle-ci, les utilisateurs des écrans Portal pourront donc par exemple jouer au scrabble contre d’autres joueurs qui sont sur smartphone ou sur ordinateur.

Mais bien entendu, le véritable problème des écrans Portal et Portal+, c’est la méfiance des internautes vis-à-vis de Facebook, suite aux différents scandales qui ont récemment impliqué le numéro un des réseaux sociaux.