Un nouveau brevet pour la nouvelle manette DualSense de la PS5 qui sème encore le doute

La semaine dernière, c’est une nouvelle fois sans prévenir que Sony a fait de nouveau vibrer Internet en dévoilant la nouvelle manette de la PlayStation 5. Alors que tout le monde s’attendait à voir débarquer la « DualShock 5 », voilà que PlayStation présente la DualSense, une manette complètement repensée, avec un design très futuriste qui annonce clairement l’arrivée de la « next-gen ». Une manette qui fut dévoilée via un communiqué de presse sur le PlayStation Blog. Selon nos informations, la crise du Covid19 aurait changé pas mal les plans de Sony qui ne souhaitait pas dévoiler cette manette via un « simple » communiqué de presse sur son site officiel. On espère que pour le grand reveal de sa console, PlayStation trouvera une autre solution plus sympathique. Quoi qu’il en soit, concernant cette manette, il se pourrait qu’elle cache encore de nombreux secrets précieusement gardés par Sony.

Pavé tactile ? Ou écran tactile ?

C’est donc dans un brevet mis en ligne en février 2020 et rendu public en fin de semaine dernière que l’on découvre encore des choses autour de ce fameux « pavé » tactile. Comme nous avons pu le voir avec les trois premières images de la DualSense, le « pavé » tactile de la nouvelle manette de la PS5 s’est élargi par rapport au pavé tactile de la DualShock 4 sur PS4. Et si Sony a fait ce choix-là, c’est peut-être parce que ce dernier pourrait être capable d’afficher des images. Plus précisément, nous parlons ici de formes ou symboles qu’il faudrait tracer avec son doigt. Ainsi qu’une fonction permettant d’afficher en temps réel votre tracé ou les zones touchées par vos doigts sur le pavé. On parle également d’une mémoire intégrée, capable d’enregistrer et d’afficher les derniers gestes « dessinés ». Autant vous dire que ce fameux pavé tactile pourrait être bien plus intéressant qu’il n’y paraît sur les photos.

Dans une même série de brevets, on apprend que la DualSense disposerait non pas d’un, mais de trois micros intégrés. Ce qui permettrait d’isoler la voix de l’utilisateur. Il est bon de rappeler que ce brevet récemment mis en ligne reste un « brevet ». Et qu’il n’est pas certain que ces fonctionnalités soient retenues par Sony. De même qu’aucune information sur la qualité et les matières du fameux « pavé » tactile ne sont fournies. Ce genre de technologie était peut-être trop coûteuse pour être intégrées sur la version finale de la DualSense. Pour cela, il ne nous reste plus qu’à patienter et attendre la prochaine prise de parole de Sony au sujet de sa next-gen.