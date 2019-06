Le mythique Dr Mario débarque bientôt sur Android et iOS

It’s meeeeeeee !

En attendant Mario Kart Tour, qui devrait être disponible dans le courant de l’été, c’est un autre jeu estampillé « Mario » qui va arriver dans quelques jours sur nos smartphones et tablettes. En effet, Nintendo vient d’officialiser l’arrivée le 10 juillet prochain d’un certain Dr. Mario World, une nouvelle version de ce puzzle game très populaire, que certains ont notamment pu jouer sur une certaine Nintendo NES il y a de cela quelques (longues) années.

Rappelons que l’objectif dans Dr. Mario est d’éradiquer des virus, en empilant des capsules bicolores, le but étant bien sûr d’aligner quatre blocs de même couleur pour faire disparaitre les capsules, et les virus. Avec cet opus mobile, Nintendo promet des centaines de stages, qui seront répartis en plusieurs mondes. Pour la petite histoire, le premier opus de la saga Dr. Mario (en image ci-dessous) est paru initialement sur NES et GameBoy, en 1990.

Des fonctions communautaires et online

A noter que le joueur pourra incarner Mario évidemment, mais également Peach, Bowser et d’autres personnages issus de l’univers Nintendo. Chaque héros disposera d’une compétence unique, et il faudra également veiller à faire équipe avec un assistant digne de ce nom. De son côté, la partie « World » sera assurée par la possibilité d’envoyer des coeurs à ses amis pour pouvoir jouer à de nouveaux niveaux (comme dans un Candy Crush), sans oublier un mode Duel ou encore un système de classement en ligne.

Un Dr. Mario World qui sera proposé en « free to play« , et qui intégrera donc des options d’achats in-app. Un titre qui ne sera pas disponible en Belgique, un pays dans lequel Nintendo va très bientôt retirer deux de ses principaux jeux mobiles à savoir Animal Crossing Pocket Camp et Fire Emblem Heroes. La faute à un modèle économique incompatible avec la réglementation sur les « loot boxes » en vigueur dans le pays. A noter que ces mêmes joueurs belges ne pourront pas non plus profiter du prochain Mario Kart Tour, qui sera calqué sur le même modèle…