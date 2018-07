Un partenariat entre Tinder et Snapchat pour les « Bitmojis »

Tinder commence maintenant à déployer son intégration Bitmoji pour les utilisateurs aux États-Unis et au Canada, a annoncé mardi l’application de rencontre. Le fruit du partenariat entre Tinder et Snapchat.

Tinder a annoncé aujourd’hui que les utilisateurs au Canada et au Mexique pourront envoyer leur Bitmoji personnel dans l’application de rencontre. Ce sont les premiers à bénéficier de cette version de test. Il est possible qu’en cas d’échec, cette version ne soit pas déployée mondialement.

Avec Bitmoji qui est pour le définir, un avatar personnel qui est censé représenter sa personne de façon « réaliste », il est possible de mettre en scène son personnage (soi) dans différentes situations et selon différentes humeurs. C’est donc un émoji personnalisé.

Les utilisateurs devront auparavant se connecter sur leurs comptes Tinder et Snapchat à partir de leur téléphone. Il faut passer par un processus de confirmation connectant Bitmoji de Snapchat et l’authentifiant pour une utilisation sur Tinder. Une fois cette étape terminée, les utilisateurs de Tinder pourront envoyer leur « Bitmoji » dans les conversations qu’ils auront avec leurs « matchs ».

Personnifier ses conversations

Le but de la manœuvre est très simple. Lorsque deux utilisateurs conversent en message privé via l’application Tinder, aucun d’eux ne peut envoyer de photo éphémère à l’image de Snapchat ou d’Instagram. Cette nouvelle fonctionnalité de Tinder ne permet justement pas d’agrémenter ses messages de photos, probablement par crainte d’y trouver un contenu inapproprié et indésirable, mais veut rendre plus personnels les émojis que s’envoient les utilisateurs et pimenter (plus ou moins) une conversation.

Cette fonctionnalité a déjà été présentée en avant-première avec le lancement du Snap’s Kit. Ce « kit », c’est la possibilité pour les développeurs d’applications d’intégrer des fonctionnalités de Snapchat sur leurs sites web ou applications.

Un représentant de Tinder a annoncé au média américain Engadget que « cette version devrait être disponible aux USA avant la fin de l’été« . Un déploiement mondial se fera ou non en fonction des résultats et des conclusions faites par Tinder à la fin de cette phase de test.