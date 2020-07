Un piratage d’envergure touche de multiples comptes Twitter populaires

Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, mais aussi Apple, Uber, Joe Biden, Bitcoin, Binance ou encore Coinbase… ce mercredi soir, Twitter a été victime d’une gigantesque cyber-attaque touchant des dizaines de comptes parmi les plus influents du réseau social.

À partir de 22h30, les premiers signes de l’attaque ont été remarqués par la présence de tweets malveillants, dans lesquels une arnaque au Bitcoin a permis aux attaquants de pouvoir engranger des dizaines de milliers de dollars en un rien de temps.

À 22h27, Elon Musk fut l’un des premiers comptes touchés, avant que d’autres personnalités publiques et des comptes en lien avec les crypto-monnaies soient également concernés. Mise à jour : une heure et demie plus tard, le patron de Tesla a de nouveau été victime de l’attaque. Deux nouveaux tweets ont été publiés, réitérant le message d’arnaque.

En l’espace de trente minutes, tous les comptes piratés ont commencé à publier un tweet, épinglé, sur lequel il était indiqué une adresse BTC permettant de donner une somme d’argent (en général de 1000 dollars). Le compte de Bill Gates, par exemple, indiquait qu’en l’échange d’une transaction de 1000 $ en équivalent en Bitcoin, l’homme d’affaires américain allait reverser le double à chaque donateur.

Bien évidemment, l’arnaque était de mise. Et les transactions en Bitcoin, rendues anonymes et sans régulation, semblent avoir permis aux malveillants d’engranger leurs bénéfices sans problème. À 23 heures, selon les chiffres de Blockchain.info, les pirates ont déjà réussi à extorquer plus de 100 000 dollars via près de 300 transaction.

À 23h07, le patron d’Amazon Jeff Bezos vu lui aussi son compte piraté et un tweet laissé en ligne quelques dizaines de secondes, un temps suffisant pour que d’autres internautes tombent dans le panneau. Quelques minutes plus tard, ce sont les comptes des personnalités politiques qui ont été visés, à l’image de l’ancien président Barack Obama, et du candidat aux présidentielles américaines Joe Biden.

Des dizaines de comptes atteints

Pour l’heure, difficile de savoir comment les malveillants seraient arrivés à prendre le contrôle de ces dizaines de comptes Twitter. Pour la plupart, le tweet fut supprimé quelques dizaines de secondes plus tard.

Dans un article publié par nos confrères du média Tech Crunch, l’équipe de sécurité de Binance (une plateforme d’échange de crypto-monnaies), expliquait que les hackers avaient récupéré l’ensemble des coordonnées des comptes, jusqu’à pouvoir modifier l’adresse mail de récupération de compte, compliquant d’autant plus la tâche des équipes.

Le nombre grandissant de comptes piratés semblent démontrer que la série d’attaques viserait davantage la banque de données de Twitter que des personnalités attaquées individuellement. Si l’information se confirme, il se pourrait alors que l’attaque profite d’une vulnérabilité du réseau social de façon générale, et non de ces milliers de profils au cas par cas.

Pour Andreas Antonopoulos, spécialiste des crypto-monnaies et auteur du livre Mastering Bitcoin, cette attaque pourrait alors venir d’une faille présente sur une application tierce. Il pourrait s’agir d’un programme permettant de gérer les tweets, avec un accès aux API de Twitter dont les autorisations seraient entières pour prendre le contrôle des comptes d’utilisateurs.

Elon Musk de nouveau piraté

Près d’une heure et demie après les premiers tweets publiés, le compte Twitter d’Elon Musk a été de nouveau piraté. L’homme à la tête de Tesla et SpaceX a publié un tweet équivalent à son premier, à 22h27, suivi d’un simple message « Salut », signalant que l’organisation malveillante derrière cette série d’attaques possède le plein contrôle sur le compte.

À 23h45, le réseau social Twitter a qualifié la série d’attaques « d’incident de sécurité ». Pour éviter que d’autres personnalités soient touchées, la plateforme a décidé de bloquer l’accès à l’outil d’édition de tweet à une grande partie des comptes certifiés. Après clôture, son cours boursier chute actuellement de 3,25 %. Le 13 juillet dernier, le réseau social à l’oiseau bleu fêtait son quatorzième anniversaire.

We are aware of a security incident impacting accounts on Twitter. We are investigating and taking steps to fix it. We will update everyone shortly. — Twitter Support (@TwitterSupport) July 15, 2020