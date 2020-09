Un prix plus abordable pour le successeur de l’Oculus Quest ?

Facebook investit beaucoup d’argent dans le hardware. Et si l’entreprise ne fait pas de smartphones, celle-ci veut en revanche devenir le leader de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée grâce Oculus qu’il a racheté à 2 milliards de dollars en 2014. Facebook a déjà annoncé qu’il développe des lunettes AR et en ce qui concerne la VR, il a déjà des produits sur le marché.

Actuellement, le casque de réalité virtuelle Oculus qui se vend le mieux est l’Oculus Quest. Ce produit a l’avantage d’être performant, sans coûter aussi cher que l’Oculus Rift. D’autre part, le format compact (pas besoin d’ordinateur pour l’utiliser) rend l’Oculus Quest très pratique.

Ce casque a été lancé en 2019, mais actuellement, de nombreuses rumeurs circulent déjà à propos de son successeur. Récemment, le successeur de l’Oculus Quest a peut-être même fuité sur la toile, sur le site de Walmart, un géant américain de la grande distribution.

En effet, comme le rapporte le site Road to VR dans un article publié cette semaine, un nouveau casque appelé « Oculus Point Reyes » a fait son apparition sur le site web de Walmart. La page révèle le design de ce nouveau casque, mais également son prix. Et visiblement, Facebook a prévu de vendre le « Point Reyes » à un prix plus abordable.

La page de Walmart indiquait en effet que le prix d’un casque avec 64 Go de stockage coûterait 299 dollars tandis que la version 256 Go coûterait 399 dollars. Ces prix sont inférieurs, de 100 dollars, aux prix des Oculus Quest aux États-Unis.

#News Potential new Oculus Quest headset leaked by Walmart, reveals lower price https://t.co/speDJu8VUu pic.twitter.com/BoO2X8Vi3n — AIVAnet (@aivanet) September 1, 2020

Un événement Facebook Connect est prévu pour ce mois de septembre

Ces nouvelles informations fuitent alors que Facebook s’apprête à faire des annonces lors d’une conférence « Facebook Connect », le 16 septembre. Il s’agit d’un événement dédié à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée que les internautes pourront suivre en ligne. Et il est tout à fait possible que l’entreprise présente le successeur de l’Oculus Quest durant cet événement.

On notera également que Facebook est en train de rapprocher Oculus de son réseau social. Alors qu’auparavant, les utilisateurs de casques Oculus pouvaient utiliser un compte Oculus, bientôt, il sera obligatoire d’utiliser un compte Facebook pour utiliser ces casques. L’intérêt ? Facebook explique que cela va permettre à l’entreprise de proposer plus de fonctionnalités « social VR ».

« Nous savons que la réalité virtuelle sociale a tellement plus à offrir, et ce changement permettra d’intégrer de nombreuses fonctionnalités que les gens connaissent et aiment sur Facebook », a récemment expliqué l’entreprise. Autre changement important : Facebook a récemment regroupé toutes ses activités dans la réalité virtuelle et la réalité augmentée, et d’autres domaines pour développer les nouvelles plateformes de demain, dans une nouvelle entité appelée « Facebook Reality Labs ».

« Aujourd’hui, nous unissons toutes nos équipes travaillant sur ces domaines – nos produits Oculus, les efforts de réalité augmentée, les appareils domestiques et les initiatives de recherche à long terme, y compris des domaines tels que les interfaces neuronales – dans un groupe appelé Facebook Reality Labs. Cela reflète mieux toute la portée de ce que nous espérons construire: donner aux gens le pouvoir de se sentir connectés à tout moment, n’importe où », a annoncé Mark Zuckerberg, il y a quelques jours.

Par ailleurs, l’événement Facebook Connect du 16 septembre ne devrait pas seulement évoquer la réalité virtuelle et la réalité augmentée, mais aussi les autres activités de Facebook Reality Labs.