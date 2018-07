Un projet de sneakers Game of Thrones par Adidas

La marque de sport aux trois bandes serait actuellement en train de préparer une collection de sneakers inspirée de la série Game of Thrones et trois visuels ont déjà été dévoilés sur les réseaux sociaux.

Les marques de sport ont bien compris l’intérêt de proposer des produits à l’effigie d’icônes de la pop culture. Après vous avoir présenté un projet de Nike Air Max aux couleurs de Son Goku, voici qu’Adidas souhaite proposer une collection en collaboration avec Game of Thrones !

Une première image avec des baskets aux couleurs de la famille Stark

Du côté de la marque aux trois bandes, une collection mettant à l’honneur les héros de Dragon Ball et sobrement intitulée Adidas x Dragon Ball est aussi attendue pour le mois d’août mais ce qui nous intéresse aujourd’hui c’est une autre collection inspirée d’une des séries les plus populaires de ces dernières années : Game of Thrones. L’information a été donnée par la page Instagram Yeezy Mafia qui avait déjà publié les images de la collaboration Adidas x Dragon Ball en avant-première.

Une première paire a tout d’abord été dévoilée et il s’agit d’une Ultra Boost aux couleurs de la famille Stark, qui domine le Nord dans la série de HBO. D’autres modèles ont ensuite été montrés au public : une paire de sneakers inspirée de la famille Lannister et enfin une troisième paire aux couleurs de la Garde de Nuit. On espère voir des baskets Targaryen et pourquoi pas une paire de sneakers pour chaque famille de la série.

Un moyen de patienter avant l’ultime saison

La collection d’Adidas est annoncée pour 2019 et tombera donc en même temps que la diffusion de la dernière saison sur la chaîne HBO. Le premier épisode de la saison 8 est en effet attendu pour le mois d’avril 2019. Un bon moyen pour la chaîne et la marque aux trois bandes d’assurer leur propre promotion en profitant des actualités de l’autre.

Aucune information concernant le prix de ces nouveaux modèles de sneakers n’a cependant filtré de la part de la marque allemande.