Un radar sur le Google Pixel 4 et sur le Pixel 4 XL ? La rumeur se précise

Si le Pixel 3 semblait être une version améliorée de son prédécesseur, le Pixel 4 (ainsi que le Pixel 4 XL) pourrait en revanche être un concentré d’innovations « Made by Google ».

Comme vous le savez peut-être déjà, Google devrait finalement placer plusieurs appareils photo sur les dos de ses prochains smartphones. Combinés à ses avancées en intelligence artificielle, ces multiples capteurs devraient permettre à la firme de mieux positionner ses smartphones en matière de photos et de vidéos.

Mais en plus des améliorations pour les photos et pour les vidéos, des rumeurs suggèrent également que Google pourrait équiper le Pixel 4 et le Pixel 4 XL du radar du projet Soli.

Pour rappel, le projet Soli est une petite puce radar que Google développe depuis des années et qui permet de contrôler des appareils électroniques sans toucher ceux-ci. Et comme nous l’évoquions dans un article publié il y a un mois, la firme de Mountain View a déjà obtenu le feu vert des autorités américaines pour utiliser cette technologie pour des produits pour le grand public.

Des images présumées révèlent un tout nouveau capteur

Pour le moment, Google n’a donné aucun indice suggérant que ce radar pourrait être présent sur les Pixel 4 et Pixel 4 XL. Cependant, de nouvelles images publiées par Ice Universe (un compte Twitter spécialiste en « fuites » et qui est souvent relayé par les médias) suggèrent que cela pourrait être le cas.

The oval opening of the Pixel 4 Series front panel means that the Google Pixel 4 Series will be groundbreaking and new and worth looking forward to. pic.twitter.com/9Pg9bGcWrs — Ice universe (@UniverseIce) July 20, 2019

Récemment, le compte a partagé des images présumées de protecteurs d’écrans pour le Pixel 4 et pour le Pixel 4 XL. Ces images révèlent le nombre et les emplacements des éléments et des capteurs qui seront présents sur la façade. On y trouve un emplacement de trop (le trou ovale indiqué par une flèche sur l’image) qui, d’après notre confrère Android Police, pourrait être celui du radar du projet Soli, ou d’une toute nouvelle technologie.