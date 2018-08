Un rendu du Galaxy Note 9 fuite sur le site de Samsung

Voici à quoi devrait ressembler le Samsung Galaxy Note 9.

Après les ventes un peu décevantes du S9, Samsung devrait maintenant miser sur le Galaxy Note 9 afin de redorer son blason dans le segment du haut de gamme.

Comme nous l’écrivions précédent, la présentation du nouveau smartphone XXL de Samsung devrait se faire le 9 aout (dans quelques jours).

En attendant, les fuites et les rumeurs concernant ce modèle s’enchaînent

Normalement, on ne devrait pas avoir beaucoup de surprises en ce qui concerne la fiche technique, étant donné que les Galaxy Note sont souvent des versions plus larges et équipées d’un S-Pen (le stylet) du Galaxy S qui est sorti la même année (en l’occurrence, il s’agit du S9).

Cependant, certaines informations restent intéressantes, comme le replacement des capteurs sur le dos, le nouveau S-Pen ou encore la présence d’une prise jack pour les écouteurs.

Et aujourd’hui, une fuite provenant de Samsung confirme quelques-unes de ces informations. D’après le bloggeur Evan Blass (dont les propos sont confirmés par notre confrère CNET), ce rendu montrant le dos du Note 9 ainsi que son nouveau stylet aurait fuité sur l’un des sites de Samsung. Il met nettement en évidence la présence de la prise jack 3.5mm.

Un S-Pen doté d’un module Bluetooth ?

Parmi les rumeurs les plus intéressantes concernant le Note 9, il y a celles évoquant la présence d’un module Bluetooth sur le nouveau stylet.

D’après notre confrère The Verge, qui cite des documents de la FCC (le gendarme américain des télécommunications), le S-Pen du Galaxy Note 9 serait connecté au smartphone via Bluetooth. Et si l’on ne sait pas encore à quoi cela pourrait servir, on peut déjà imaginer comment il sera possible de contrôler le smartphone à distance avec le (ou les) bouton du stylet, ou encore comment on pourra utiliser le module Bluetooth pour retrouver le S-Pen si jamais on égare celui-ci.

Bien entendu, pour le moment, il ne s’agit que de rumeurs. Mais on devrait en avoir la confirmation (ou le démenti) dans quelques jours. Rendez-vous le 9 aout !