Un satellite de la NASA présente le ciel comme vous ne l’avez jamais vu

Le TESS pour Transiting Exoplanet Survey Satellite (satellite de recensement des exoplanètes en transit) est un télescope spatial consacré à la recherche d’exoplanètes lancé le 18 avril 2018. Ce dernier a pris une impressionnante photo du cosmos. Ce cliché panoramique a été fabriqué à partir de 208 images prises par le TESS.

Normalement, le TESS se concentre uniquement sur des étoiles individuelles, cependant Ethan Kruse, boursier du programme postdoctoral de la NASA, explique qu’il voulait « prendre du recul » et afficher une vision globale du ciel. Sur cette image, le TESS a découvert 29 exoplanètes et plus de 1 000 autres planètes que les astronomes étudient actuellement. TESS s’intéresse particulièrement aux naines jaunes, comme le Soleil, mais aussi aux naines orange.

Quelle est la mission principale de ce télescope ?

Ce télescope découpe le ciel en 13 parties et les photographie pendant près d’un mois grâce à ses quatre caméras. Toutes les 30 minutes, le TESS réussit à capturer une de ces 13 parties, dans l’objectif de débusquer la moindre exoplanète. Pendant sa première année d’activité, chacun des capteurs du TESS a capturé 15 347 images. L’ensemble de ces images représente 20 To de données soit l’équivalent de 6000 films HD diffusés en continu.

L’abréviation TESS laisse penser que ce télescope serait uniquement dédié à la recherche d’exoplanètes, ce qui n’est pas tout à fait le cas. Le Transiting Exoplanet Survey Satellite a réussi à capter une comète dans le système solaire, il a aussi suivi la progression de plusieurs supernovae (des phénomènes qui résultent de l’implosion d’une étoile en fin de vie), enfin le TESS a réussi à capturer l’éruption d’une étoile détruite par un trou noir supermassif.

L’image évoquée ci-dessus correspond au ciel sud, une fois que cette mission sera terminée il se dirigera vers le ciel nord. Pour le moment, vous pouvez profiter de cette vidéo publiée par la NASA qui résume l’exploration du télescope.