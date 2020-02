Un satellite russe a dévié sa trajectoire vers un satellite américain

L’espace est un terrain de rêve et d’avancées technologiques. Il est aussi devenu un lieu stratégique pour la surveillance. Cette semaine, un satellite espion américain a reçu la visite d’un appareil russe. Alors qu’ils se croisaient tous les dix jours environ depuis un an, le satellite russe Kosmos 2542 a dévié sa trajectoire, pour évoluer aux côtés de l’engin spatial américain appelé « USA 245 ».

En novembre 2019, la Russie a envoyé le satellite Kosmos 2542 sur l’orbite basse terrestre. Son usage allait être d’inspecter d’autres satellites selon ce que le ministère de la Défense russe avait pu en communiquer, sans donner davantage d’informations. Mais la semaine dernière, une série de manœuvres a fait dévier l’appareil de sa trajectoire orbitale.

Aujourd’hui, il se trouve dans une position surprenante, et quelque peu inconfortable : il évolue en continu, entre 150 et 300 kilomètres d’USA 245, un satellite espion américain. Alors que l’on supposait précédemment que l’appareil russe avait été envoyé par prévention des problèmes sur les satellites de sa propre nationalité, il se pourrait en réalité qu’il ait été conçu pour surveiller des satellites étrangers.

« En ce moment, c’est l’explication la plus probable que nous avons pour expliquer pourquoi le satellite russe a manœuvré comme il l’a fait et pourquoi il est sur cette orbite », répondait Brian Weeden, directeur de la planification des programmes de la Secure World Foundation à une demande de commentaires de The Verge.

The relative orbit is actually pretty cleverly designed, where Cosmos 2542 can observe one side of the KH11 when both satellites first come into sunlight, and by the time they enter eclipse, it has migrated to the other side. pic.twitter.com/zaEBZJhFaO

— Michael Thompson (@M_R_Thomp) January 30, 2020