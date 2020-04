Un smartphone avec une caméra de 192 mégapixels arriverait au mois de mai

Aujourd’hui, seuls quelques smartphones Android récents ont une caméra principale de 108 mégapixels. Pourtant, les médias évoquent déjà la possibilité que des smartphones avec une caméra de 144 mégapixels ou même de 192 mégapixels puissent être présentés cette année.

Cela fait plusieurs semaines que des rumeurs indiquent que Samsung préparerait actuellement la production en masse d’un capteur de 144 mégapixels pour les smartphones. D’autres sources suggèrent que parmi les constructeurs qui pourraient utiliser cette caméra, il y a Xiaomi, qui utilise déjà le capteur de 108 mégapixels de Samsung sur le Mi 10, le Mi 10 Pro ainsi que le Mi Note 10.

192 mégapixels ?

Et aujourd’hui, un article publié par nos confrères de GSMArena indique qu’il est même possible qu’un smartphone équipé d’une caméra principale de 192 mégapixels sorte le mois prochain. Le média relaie une rumeur lancée par « Digital Chat Station ». Et si cette « fuite » n’évoque pas la marque de ce smartphone, il est probable que ce smartphone ne soit pas un Samsung, ni un Xiaomi. En effet, GSMArena écrit : « Un teaser de plus : ce ne sera pas le téléphone que vous attendez. »

Autre information intéressante : il ne s’agira visiblement pas d’un smartphone haut de gamme, mais plutôt d’un mobile milieu de gamme. En effet, contrairement aux modèles premium de 2020 qui utilisent la puce Snapdragon 865, celui qui est évoqué par cette nouvelle rumeur utiliserait une puce Snapdragon 765G.

Mais bien entendu, pour le moment, ces informations sont encore à considérer avec une extrême prudence, étant donné qu’elles ne proviennent pas de sources officielles. Mais en tout cas, il est à noter que comme la puce Snapdragon 865 pour les smartphones premium, la puce Snapdragon 765G est aussi capable de gérer une caméra de 192 mégapixels.

Mais bien entendu, le nombre de pixels de la caméra principale n’est pas le seul élément à prendre en compte lorsqu’on veut évaluer les performances d’un smartphone en matière de photos et de vidéo, comme l’a montré Huawei avec son P40 Pro.