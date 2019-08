Un smartphone complètement écologique à moins de 500 €

Trois ans après la présentation de son Fairphone 2, l’entreprise européenne dévoile aujourd’hui son troisième smartphone. Ce dernier est, d’après la société, très facile à réparer et surtout conçu avec des matériaux recyclés ou issus de sources responsables.

Comme évoqué dans la vidéo de présentation, tous les matériaux utilisés pour construire cet appareil sont éthiques à l’image de l’étain et du tungstène qui proviennent de zones sans conflits. L’or utilisé par Fairphone provient d’un commerce équitable, quant aux plastiques et cuivres, ils sont entièrement recyclés. Fairphone cherche toujours un moyen d’approvisionner en cobalt ses piles au lithium, car cet élément chimique provient souvent d’exploitations fonctionnant avec des conditions contraires aux droits de l’Homme.

Recycler son vieux smartphone pour obtenir une remise

Certains pays dont les Fairphones sont présents sur le marché offrent des récompenses lorsqu’un acheteur recycle son ancien téléphone pour s’offrir un Fairphone 3. Depuis la sortie du premier Fairphone en 2013, l’entreprise a écoulé 175 000 smartphones. Avec cette troisième version, la compagnie néerlandaise espère vendre 42 000 smartphones supplémentaires d’ici la fin de l’année, et encore plus en 2020.

Pour atteindre ses objectifs, Fairphone compte sur le soutien de ses partenaires. En France, c’est Orange qui va assurer la distribution de ses téléphones éthiques. Le Fairphone 3 sera vendu à 450 € et est dès à présent disponible en précommande sur le site de l’entreprise. Lorsque l’on s’apprête à s’offrir ce dernier Fairphone, il est important de penser à ce que va devenir votre ancien téléphone. De plus, cela permet de profiter d’une remise allant de 20 à 40 euros.

Évidemment, en termes de caractéristiques, il ne faut pas s’attendre à un équivalent du dernier One Plus 7 Pro, ou encore du Samsung Note 10. Le Fairphone 3 tourne sous Android 9 avec une Snapdragon 632, et 4 Go de RAM. En termes de stockage interne, il faudra se contenter de 64 Go, avec évidemment la possibilité d’ajouter une Micro SD en supplément. Doté d’un écran Full HD+, le Fairphone propose également un appareil photo à 12 mégapixels à l’arrière et 8 mégapixels à l’avant. La possibilité d’utiliser deux SIM reste un atout pour ce téléphone entrée de gamme, en plus évidemment de ses atouts en ce qui concerne l’environnement.