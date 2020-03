Un smartphone qui vous empêche de prendre et d’enregistrer des nudes, ça vous tente ?

Voilà un smartphone qui remet en question le célèbre meme « Send nudes » qu’on retrouve sur Internet depuis des années. Avec cet appareil, vous n’avez effectivement pas la possibilité d’envoyer ni d’enregistrer des nudes, ces photos plus ou moins explicites que vous pouvez envoyer ou recevoir.

L’IA pour éviter les nudes

Baptisé Tone e20, le smartphone de la société japonaise Tone Mobile se dote d’une fonctionnalité boostée à l’intelligence artificielle pour reconnaître les nudes. Si cette dernière identifie une image de ce type, elle affichera un message prévenant que ce type de contenus n’est pas autorisé.

Ce smartphone est destiné aux parents qui voudraient offrir un premier smartphone à leur enfant. Si jamais le destinataire du téléphone tente d’outrepasser l’IA en prenant un nude, ceux-ci recevront une notification les informant de la tentative. En plus de cette information, ils accéderont aux coordonnées GPS du lieu où la photo a été prise et une version miniature pixelisée de l’image en question. Avec cette option, la société espère bien éviter des cas d’envoi et de réception de nudes, mais aussi de revenge porn et autre délit similaire.

Le constructeur japonais précise que l’IA intégrée à la caméra bloque également l’enregistrement ou le partage d’un nude si l’utilisateur a eu le temps de prendre la photo avant le déclenchement de la technologie. Toutefois, il sera intéressant de voir comment les adolescents, loin d’être naïfs, tenteront de contourner cette fonctionnalité, car il est certain que l’expérience sera de mise.

Outre cette caractéristique bien particulière, le smartphone se dote d’un écran de 6,2 pouces, d’un processeur Helio P22, de trois capteurs photo de 13, 12 et 3 Mpx, d’un capteur d’empreinte digitale situé à l’arrière du téléphone et d’une batterie de 3 900 mAH. Il tourne sous Android 9.0 et revient à environ 180 dollars, ce qui peut le rendre très attractif pour un premier smartphone.

On ne sait pas encore si un tel smartphone pourrait débarquer sur le marché européen ou américain dans les mois et les années à venir. L’entreprise souhaite rassurer en précisant qu’elle ne conserve aucun enregistrement des clichés sur ses serveurs.