Un SUV Tesla Model Y avec 7 places devrait arriver d’ici la fin de l’année 2020

Depuis près de 8 mois, Tesla a mis à disposition de ses clients américains la possibilité de se faire livrer son SUV le plus abordable : le Tesla Model Y. Au mois de juin, Elon Musk en personne a fait une annonce supplémentaire concernant ce Model Y. Le PDG a annoncé qu’une version 7 places devrait arriver d’ici la fin de l’année. Il ne reste donc que quelques mois à Tesla pour présenter cette variante idéale pour les familles nombreuses. Avec ces 2 places supplémentaires, le Model Y pour être encore plus séduisant.

Son grand frère, le Model X propose déjà cette option, mais la différence de prix entre les deux véhicules devrait permettre au Model Y de gagner davantage en popularité. Le problème reste la place. Le Model X est bien plus spacieux que le Model Y, à voir donc comment cette rangée supplémentaire va rendre sur ce véhicule plus compact. Nous faisons confiance à Tesla qui doit déjà avoir la solution. Le Model Y deviendra ainsi le top du SUV électrique haut de gamme, très confortable, à un plus abordable que la concurrence.

2 sièges supplémentaires pour le Model Y, mais pas seulement.

Le constructeur américain a également présenté un design de sa Model S Plaid avec deux places supplémentaires. Cependant, en ce qui concerne la Model S Plaid, aucune annonce officielle n’a eu lieu. Certains estiment qu’un nouveau modèle devrait sortir au cours de l’année 2021, mais ce ne sont que des rumeurs. Pour en revenir, au Model Y, l’annonce est bel et bien fondée, si bien que nous devions voir arriver cette évolution d’ici la fin du mois de décembre 2020. Cela signifie que la production ne devrait pas tarder à commencer, le mois de novembre pourrait être mouvementé.

