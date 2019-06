Un vice-président de Facebook accuse Apple de réserver la vie privée aux riches

La joute verbale entre Facebook et Apple n’est pas près de s’arrêter. La récente offensive est signée Nick Clegg, vice-président responsable des affaires internationales chez Facebook.

Pour rappel, Apple veut se positionner comme un défenseur de la vie privée. Facebook, de son côté, rappelle régulièrement que tout le monde n’a pas les moyens de s’offrir un iPhone (qui inclut les services d’Apple).

D’après Business Insider, récemment interrogé sur le modèle économique de Facebook durant une intervention à Berlin, Nick Clegg a répondu : « Facebook est gratuit – c’est pour tout le monde », a-t-il déclaré. « D’autres grandes entreprises de technologie gagnent leur vie en vendant du matériel coûteux ou des services d’abonnement, ou parfois les deux, à des consommateurs de pays développés plus riches. C’est un club exclusif réservé aux consommateurs aspirants disposant des moyens d’acheter du matériel ou des services de haute valeur. »

Nick Clegg a par la suite indiqué que si Facebook est utilisé par autant de personnes, c’est parce que toutes ces personnes peuvent s’offrir ses services. « Nos services sont aussi accessibles aux étudiants guatémaltèques, aux éleveurs de bétail du Midwest américain, aux employés de bureau à Mumbai, aux startups technologiques à Nairobi ou aux chauffeurs de taxi à Berlin. Plus de 2 milliards de personnes utilisent nos plateformes – car elles peuvent », a-t-il déclaré.

Pour rappel, Apple se focalise aujourd’hui de plus en plus vers les services. Facebook et Apple sont déjà concurrents dans la messagerie. Et récemment, la firme de Cupertino a également lancé « Sign in With Apple », une fonctionnalité similaire au login de Facebook qui permet de se connecter aux services tiers. Néanmoins, Apple assure que son système d’identification est plus respectueux de la vie privée que ceux de Facebook ou de Google.