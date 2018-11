Un « Warcraft Go » au programme pour Blizzard ?

Warcraft Go, une perspective séduisante ?

On se souvient encore de la folie Pokémon Go. Si l’affaire est retombée médiatiquement, d’un point de vue financier, le concept reste encore très rentable avec 73 millions de revenus sur le seul mois d’octobre. Conséquence ? La volonté de d’autres entreprises de se lancer sur ce créneau. C’est notamment le cas de la franchise Harry Potter qui aura le droit à sa propre version à partir de 2019.

Mais ce ne sont pas les seuls. Blizzard semble aussi vouloir miser sur ce créneau si on en croit les révélations de Kotaku. Il y aurait en effet dans les cartons un jeu de type Pokémon Go mais se déroulant dans l’univers de Warcraft. Bien sûr, il est facile de vouloir surnommer le jeu Warcraft Go. Une envie favorisée en interne par le fait que le jeu Pokémon Go a encore du succès auprès de nombreux développeurs du studio.

Redresser la barre de Diablo Immortal

Résultat ? Une version qui serait actuellement en cours de finalisation pour les smartphones. On est loin d’une version basique puisque certaines personnes ont déjà pu le tester. Le jeu est donc à un niveau de développement plutôt avancé.

Pour Blizzard, les avantages éventuels sont bien sûr évidents, notamment d’un point de vue économique. Il s’agit d’une véritable manne potentielle grâce à la très grande communauté de fans.

D’un point de vue du jeu, il y a même des logiques. Les mascottes de World of Warcraft peuvent progresser et débloquer de nouvelles aptitudes… Elles ont aussi des attributs. Il y a donc une sorte de mécanique déjà en place qui pourrait s’adapter très bien à un jeu de type « Warcraft Go ». Reste à voir si Blizzard pourrait penser à des synergies ou bien à un jeu totalement indépendant…

