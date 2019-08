Un Xiaomi Mi 9S prenant en charge la 5G serait en développement

La vente de smartphones 5G connaît une croissance exponentielle dans les pays asiatiques. En attendant que l’Europe en soit équipée, le réseau 5G continue de se déployer, notamment en Corée du sud. Le pays a déjà dépassé le million d’abonnés au début du mois de juin dernier.

Cette tendance va se poursuivre, et Xiaomi semble vouloir profiter de l’offre encore assez calme des marques de smartphones. La firme travaillerait sur un second téléphone 5G, qui serait d’autre qu’une version « S » du Mi 9. On en sait déjà plus sur les détails du modèle.

Un Xiaomi Mi 9S 5G en développement

L’information nous parvient de la TENAA, l’organisme de réglementation chinois en charge d’enregistrer les nouveaux appareils high tech arrivant sur le marché du pays. Xiaomi y a déposé le nom de M1908F1XE, comme « téléphone mobile numérique 5G », pouvant prendre notamment en charge les bandes 41, 78 et 79 pour la 5G.

Le constructeur chinois avait présenté son Mi 9 en février dernier, à l’occasion du MWC de Barcelone. Il y a seulement deux mois, une déclinaison « Mi 9T » faisait son apparition, et permettait à la gamme du modèle de s’offrir une batterie plus puissante ainsi qu’un écran sans encoche, totalement borderless.

Ce ne serait donc pas surprenant que Xiaomi utilise son smartphone haut de gamme pour son projet de second smartphone 5G. Dans le registre effectué auprès de la TENAA, d’autres spécificités de l’appareil ont été révélées.

Un processeur plus puissant et une batterie de 4.000 mAh

L’organisme mentionne en effet que le modèle sera doté d’un processeur octa-core de 2,95 GHz, ce qui semble être le Snapdragon 855 Plus. La mémoire vive sera de 6 à 8 Go, et le stockage fixe sera compris entre 128 et 512 Go. La grande différence ici concerne donc le processeur, alors que le Mi 9 classique embarque un Snapdragon 855 classique.

Les changements apportés concerneront également la batterie. Pour pouvoir réceptionner le réseau 5G avec une autonomie respectable, Xiaomi a troqué le module de 3.300 mAh pour un bloc de 4.000 mAh, déjà présent sur le Mi 9T.

En outre, l’appareil devrait disposer du même écran AMOLED de 6,39 pouces d’une résolution Full HD+. Il sera équipé du triple module photo comprenant un capteur de 48 MP mais également un zoom optique 2x.

Aucune information n’a été donnée quant au prix du modèle, et la date de sa présentation. Pas sûr d’ailleurs que le modèle soit commercialisé en France d’ici tôt.