Alors que la 5G est à peine disponible, Samsung travaille déjà sur la 6G

Là où Samsung se présente déjà comme un acteur prépondérant du secteur de la 5G, le constructeur coréen dédie déjà un de ses nouveaux centres à la 6G.

Samsung veut prendre de l’avance sur la 6G

En effet, Samsung a bel et bien ouvert un nouveau centre de recherche et développement dédié à la 5G. Baptisé Advanced Communications Research Center, le nouveau lieu se situe à Séoul, capitale de la Corée du Sud. Un porte-parole de la firme a également tenu à indiquer au Korea Herald : « L’équipe actuelle dédiée aux standards de technologie de télécommunication a été étendue pour mener la recherche sur les réseaux 6G ».

Si la démarche de Samsung peut sembler étrange, particulièrement en raison de l’avancée de la 5G, il faut noter qu’il s’agit là d’un moment clef pour le constructeur coréen. En effet, celui-ci s’engouffre dans une brèche là où les conflits entre les USA et la Chine ne cessent de grandir, au point que certains acteurs clefs de la 5G voient leur progression ralentir. C’est le cas de Huawei, qui a été confronté à de nombreux déboires au cours de ces dernières semaines, particulièrement depuis que Google lui a retiré sa licence Android. L’effet domino a été assez conséquent, si bien que plusieurs partenaires ont mis fin à leur collaboration avec la marque chinoise. Il est encore difficile de faire état des conséquences à moyen terme, mais cette dernière a déjà été obligée de ralentir sa production pour ne pas risquer de se retrouver avec des smartphones invendus sur les bras.

D’autre part, la Chine et les USA ne cessent d’augmenter les frais de douane tour à tour, s’orientant vers ce qui ressemble de plus en plus à une guerre commerciale dont on ne voit pas la fin.

Si Huawei se présente, ou se présentait, comme un concurrent dans la course à la 5G, Samsung peut donc profiter de son moment de faiblesse pour prendre de l’avance et espérer conquérir le marché de la 6G qui ne devrait pas voir le jour avant quelques années. Actuellement, la 5G est loin d’être déployée dans la majorité du monde, si bien que sa commercialisation est plutôt prévue pour l’an prochain, malgré quelques exceptions.