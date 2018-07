Xbox Adaptive Controller : une accessibilité pensée… jusqu’au packaging !

Microsoft dévoile en vidéo le packaging accessible de sa manette Xbox Adaptive.

L’unboxing vidéo de la manette Xbox Adaptative Controller

Il y a quelques semaines, Microsoft officialisait sa manette Xbox Adaptive Controller, destinée aux joueurs à mobilité réduite. Une manette d’un genre nouveau, pensée pour rendre le jeu vidéo (vraiment) accessible à tous. Chez Microsoft, on a décidé de pousser la méthodologie à l’ensemble de l’expérience du joueur, à commencer par le packaging.

En effet, selon Microsoft : « l’emballage est une série de gestes qui forment une expérience unique. Ces gestes peuvent être de différentes natures. Les repères physiques, visuels ou matériels ainsi que les éléments structurels sont conçus de manière que les clients puissent procéder à un déballage logique et facile. » Pour le géant américain, il était donc logique de rendre la boite de cette manette accessible à tous les joueurs, de manière à permettre à tous de profiter d’un premier contact réussi.

Ainsi, via de nombreux tests, Microsoft a totalement revu sa manière de penser le packaging, avec le volonté pour ce dernier de s’intégrer aux emballages de l’écosystème Xbox, sans que cette manette adaptative Xbox ne semble « différente » des autres. De cette manière, tant le carton d’expédition que la boîte de la manette elle-même ont été conçus pour se « déplier » et révéler le contenu avec le moins d’efforts possible. Le carton révèle la boîte, et la boîte révèle la manette adaptative, tout simplement.

Chaque étape importante du déballage se fait à l’aide de boucles. Tout commence avec une boucle permettant de retirer la bande du carton, puis, sur la boîte de la manette, se trouvent deux boucles autocollantes qui font office de « sceau » (pour que le couvercle reste bien fermé pendant le transport) et qui peuvent se décoller dans plusieurs directions. Ensuite, une sangle grise lance l’expérience d’unboxing. À l’intérieur de la boîte, on trouve une boucle en papier reliée à la feuille de démarrage rapide et une autre attachée à la boîte des câbles. Cela fait donc un total de cinq boucles, du début à la fin du déballage de la manette adaptative Xbox. De plus, la boîte a un centre de gravité bas, ce qui donne plus de stabilité pour le consommateur.

La manette adaptative Xbox, accompagnée de son emballage accessible, sera disponible pour les joueurs dès le mois de septembre prochain. Les précommandes sont déjà ouvertes au tarif du 89,99 euros sur le Microsoft Store.