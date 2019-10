Une application de eye tracking gratuite sur l’App Store

Le eye tracking, ou suivi oculaire, est un moyen très précis pour comprendre le comportement des utilisateurs. Jusqu’à présent cette technologie reste très peu démocratisée, bien que des youtubeurs comme Amixem s’en servent fréquemment sur le ton de l’humour en contribuant à présenter le eye tracking au grand public.

Aujourd’hui, c’est l’application Hawkeye qui va dans ce sens en rendant le suivi oculaire encore plus simple en lançant son service sur iPhone et iPad. Pour ce faire, Hawkeye utilise le dernier capteur TrueDepth présent sur l’iPhone 11 et les iPad, ces capteurs habituellement servent à capturer la profondeur avec précision. Par ce biais, l’application Hawkeye exécute un logiciel capable de suivre avec précision le mouvement de nos yeux.

Le eye tracking pour tous !

Le eye tracking permet aux chercheurs et aux concepteurs de comprendre comment un utilisateur vit un produit, de ce qui attire son attention jusqu’à ce qu’il soit perdu. On peut lire sur le site de la startup : « Les enregistrements d’écran traditionnels ne vous donnent que la moitié de l’image. Vous apprenez quelles pages un utilisateur visite et pour combien de temps, mais pas beaucoup plus. Le suivi oculaire vous permet de comprendre le processus de réflexion de l’utilisateur. Voyez où un utilisateur devient confus, ce qui attire son attention, et pourquoi il effectue les actions qu’il fait. »

Matt Moss a créé Hawkeye Labs en 2018 après avoir assisté à la WWDC d’Apple en tant que lauréat d’une bourse d’études. C’est précisément les avancées de suivi de visages en 3D ARKit qui l’a interpellé, il se demande si le cas contraire, c’est à dire, déterminer où une personne regarde sur son écran serait possible, la réponse on la connaît.

Une fois la démo de Hawkeye fonctionnelle, Matt Moss s’est empressé de la publier sur les réseaux sociaux, si bien qu’à ce jour elle comptabilise plus de 350 000 vues. Depuis, Matt Moss travaille sur Hawkeye en plus de ses études à l’Université de Californie de Santa Barbara. Pour le moment, son entreprise compte déjà 3 employés.