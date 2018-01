Une association contre le cancer invite les hommes à se gratter les testicules

C’est la vidéo WTF du jour. La Liga Colombiana Contra el Cancer a dévoilé une vidéo pleine d’humour pour servir son message de sensibilisation en s’inspirant d’un geste pratiqué quotidiennement par les hommes.

C’est une habitude plutôt tenace chez les hommes, qu’ils soient chez eux, au bureau, dans les transports en commun, à la plage ou en train de faire du sport. Certains, malins, tentent de le faire de manière subtile en mettant leur main dans la poche, d’autres le font de manière totalement inconsciente. Quoiqu’il en soit, c’est un geste qui a tendance à irriter la gente féminine : il s’agit bien entendu du fait de se gratter les testicules. L’agence Sancho BBDO a donc eu la bonne idée de parler de cette coutume masculine pour parler d’un sujet malheureusement encore tabou aujourd’hui : le cancer des testicules.

Grattez-vous les ********

L’association La Liga Colombiana Contra El Cancer, en collaboration donc avec l’agence Sancho BBDO, a dévoilé une campagne de sensibilisation drôle et originale. Dans une vidéo diffusée sur YouTube, elle montre de nombreux hommes, tous âges et époques confondus, en train de se gratter les testicules au travail, en boîte de nuit, le matin au réveil, pendant un combat de boxe ou un entraînement de basket. À la fin de la vidéo, il est même expliqué comment se gratter les testicules de manière efficace afin de faire une auto-détection d’une éventuelle anomalie. En effet, l’association précise que cette pratique peut permettre de distinguer les premiers signes d’un cancer des testicules. Pour ce faire, et comme expliqué à la fin de la vidéo, il suffit de toucher et de tourner une à une les testicules et d’émettre une légère pression.

De l’humour pour sensibiliser les hommes

L’agence BBDO Colombia utilise donc l’humour et la dérision afin de délivrer le message au public cible. Plutôt que de jouer sur la gravité et les problèmes engendrés par cette terrible maladie, elle souhaite mettre en avant l’importance de la prévention et expliquer qu’un geste simple au quotidien (qu’il est quand même possible de faire avec discrétion) peut sauver une vie.

Messieurs, désormais le grattage de testicules n’est plus malpoli, il est indispensable pour être sûr et certain d’être en bonne santé !