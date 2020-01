Une baisse du chiffre d’affaire d’Xbox, mais une hausse des abonnements

Microsoft vient de communiquer et rendre public ses chiffres du second trimestre de son année fiscale. Avec un résultat net de 11,6 milliards de dollars, on peut clairement dire que les affaires sont bonnes pour Microsoft. Cependant, Xbox ne sera pas vraiment acteur de ces bons chiffres étant donné que la partie gaming est en baisse. Une baisse loin d’être inquiétante, mais plutôt logique avec l’approche de la nouvelle génération.

Xbox en baisse avec l’arrivée de la Series X

Avec 11,6 milliards de bénéfice, Microsoft peut se féliciter d’avoir réalisé un très bon trimestre avec une hausse de 38% par rapport à l’année dernière. Hélas, la branche Gaming avec Xbox elle est en baisse. Une baisse de -21% pour l’ensemble de la partie gaming. Plus précisément, Microsoft encaisse une baisse de 43% du côté hardware (consoles, manettes…). Ceci est expliqué par un prix plus bas des Xbox avec une baisse des ventes en prévision de l’arrivée de la prochaine console en 2020. C’est ainsi 905 millions de dollars de perte pour Microsoft face à l’année dernière.

Côté contenu et services, c’est une baisse de 11% qui est enregistrée par Microsoft. Le géant américain l’explique par des performances décevantes de la part de jeux d’éditeurs tiers (selon les analystes de Forbes, Fortnite et Red Dead Redemption II sont les principaux visés par Microsoft). Cette baisse représente donc 295 millions de dollars de perte.

Le Game Pass incroyable

Si le côté hardware, le contenu et les services de la firme ne sont pas dans leurs meilleurs jours, on ne peut pas en dire autant du Xbox Game Pass qui est dans une forme olympique. La partie « abonnement » fonctionne très bien puisque le nombre d’abonnés au Game Pass a doublé en un seul trimestre !

Pour ce qui est du Xbox Live, ce dernier a enregistré « un nouveau record d’utilisateurs actifs mensuels au cours de ce trimestre, record porté par la force de la console ».

Tout porte à croire que les choses risquent d’être assez historiques pour Xbox au cours de cette année 2020. Entre le lancement du Project XCloud (qui sera intégré au Game Pass), l’arrivée de la nouvelle Xbox Series X, l’arrivée de gros jeux très attendus comme Halo Infinite ou encore Hellblade II : Senua’s Saga, l’avenir semble radieux !