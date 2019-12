Une collaboration Marvel – Star Wars pour Disney+ ?

Ces dernières années, Star Wars et Marvel représentent sans nul doute deux des franchises les plus florissantes au cinéma. Mais, entre les deux, c’est Marvel qui, sans conteste, à l’avantage au niveau des chiffres. D’un point de vue de la quantité, des revenus et même du box-office. Surtout, Star Wars semble faire face à une sorte de blocage, qui justifiera une pause pour les prochaines années. Le succès très différent entre les spin-off, de Solo au Mandalorian, montre qu’il n’y a pas à l’heure actuelle de méthode idoine pour étendre l’univers connu. Du côté de Marvel, la question se pose moins, même si certains projets de séries n’ont pas eu le succès attendu. Disney semble désormais vouloir prendre ce qu’il y a de mieux de chaque côté, dans le cadre d’un nouveau projet.

Une série Star Wars appuyée par Marvel

Selon « Making Star Wars« , Lucasfilm et Marvel Entertainment travaillent secrètement à un projet ensemble. Il s’agirait d’une série se situant dans l’univers de Star Wars, centré sur le personnage de Docteur Aphra.

De qui parle-t-on ici ? De quelqu’un qui n’est jamais apparu à l’écran, il faut le dire d’entrée de jeu. C’est du neuf du côté de Star Wars. Le personnage est apparu dans les comics en 2015, tout d’abord dans ceux centrés sur Dark Vador, avant d’avoir sa propre série l’année suivante. Il s’agit d’une archéologue à la morale « douteuse » qui travaille initialement pour Vador. Mais elle va ensuite se cacher, prétendant même être morte, pour pouvoir reprendre une vie normale. Elle est accompagnée de deux droïdes : Triple Zéro et BT-1, mais aussi d’un compagnon Wookie.

Le tournage de cette série, par encore confirmée par Disney il faut le préciser, aurait déjà commencé et elle pourrait bien sortir dès l’année prochaine. Il ne reste plus qu’à patienter pour s’en assurer.