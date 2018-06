Une cure d’amaigrissement chez Tesla ?

Début mai, l’entreprise annonçait 710 millions de pertes. Pourtant, Musk restait dans une logique de « show », au point d’agacer sérieusement les analystes et les investisseurs. Il expliquait toutefois à l’époque que l’entreprise devait continuer à embaucher pour « soutenir la hausse de la production » de la Model 3 et le développement de nouveaux produits. Il semblerait que cette logique ait désormais sérieusement évolué.

Dans les communiqués diffusés par l’entreprise, il a qualifié cette réorganisation de « difficile mais nécessaire« . Officiellement, cela ne devrait pas impacter la production de la Model 3 du côté de Tesla. « Ces suppressions (d’emplois) sont entièrement effectuées dans les personnels administratifs; aucun employé de la production n’est concerné. Donc ceci n’affectera pas notre capacité à atteindre nos objectifs de production dans les prochains mois » a ainsi expliqué le chef d’entreprise.

Difficult, but necessary Tesla reorg underway. My email to the company has already leaked to media. Here it is unfiltered: pic.twitter.com/4LToWoxScx

— Elon Musk (@elonmusk) June 12, 2018