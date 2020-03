Une étude relativise l’impact des data centers sur l’environnement

Le problème est bien connu, les data centers, ces lieux indispensables au bon fonctionnement d’Internet, ont un impact non négligeable sur notre environnement. Nous évoquions notamment il y a quelques semaines, la croissance importante de la consommation d’électricité annoncée par Netflix. Celle-ci repose en grande partie sur l’utilisation de services de cloud comme Amazon Web Services.

Avec la croissance du marché du streaming vidéo attendu au cours des prochaines années, les besoins en stockage vont continuer de s’accroître considérablement et certains observateurs pointent le risque d’une perte de contrôle de la consommation d’énergie des data centers.

Google investit dans les énergies renouvelables

Une étude publiée dans Science remet en cause cette théorie : « Plusieurs analyses souvent citées mais simplistes affirment que l’énergie utilisée par les centres de données mondiaux a doublé au cours de la dernière décennie et que leur consommation d’énergie triplera, voire quadruplera au cours de la prochaine décennie », expliquent les chercheurs.

Ces prédictions sont basées sur des extrapolations fausses selon les scientifiques. La quantité de calcul effectuée par les data centers a en effet augmenté de 550 % entre 2010 et 2018, tandis que la quantité d’énergie consommée n’a progressé que de 6 %.

L’efficacité énergétique des centres de données repose notamment sur une amélioration des périphériques de stockage et un perfectionnement des réseaux et des infrastructures. De fait, des entreprises comme IBM et Google ont beaucoup travaillé dans ce domaine.

La firme de Mountain View a notamment annoncé en 2018 l’ouverture d’un data center fonctionnant aux énergies renouvelables au Danemark. L’entreprise avait au préalable signé un contrat de 10 ans qui lui permettra d’acheter de l’énergie renouvelable à trois parcs éoliens finlandais. Dans ce même pays, Google a par ailleurs précisé que le système de refroidissement de ses data centers utilisent l’eau de mer avec à la clé une réduction substantielle de la consommation d’énergie.