Une étudiante poste son CV sur Twitter et reçoit un appel de Netflix

Un CV très particulier

Parfois trouver un travail, c’est un peu plus compliqué que de simplement « traverser la rue ». Même si Netflix a vraiment des bureaux à Paris, on se doute bien que le recrutement chez le géant américain est un peu plus compliqué. Même pour un stage. Pour réussir à obtenir quelque chose, il faut donc réussir à se démarquer. C’est peut-être ce qu’a réussi à faire Emma Volatier, une étudiante de 21 ans.

La jeune femme de 21 ans est étudiante en deuxième année de communication à l’ISCPA Lyon. Afin d’obtenir le stage de ses rêves, elle a réalisé un CV plutôt original. Au programme, des visuels qui reprennent les codes graphiques de la plateforme de streaming ou encore le générique d’une série comme « Les Chicas del Cable ».

Je cherche un stage de 3 mois à partir de janvier 2019 et j’aimerais vraiment le faire à vos côtés ! #stage #communication #internship #EmmaEnStageChezNetflix pic.twitter.com/kn9xkk95oi — Emma Volatier (@EmmaVolatier) November 13, 2018

Une « super-démarche » selon Netflix

Son idée a connu beaucoup de succès sur Twitter avec plus de 20.000 partages. La jeune femme a reconnu qu’elle ne s’attendait pas à autant de succès.

Je ne m’attendais pas à ce que ça fasse autant le buzz. Le but était d’essayer de trouver un stage de manière moins conventionnelle. Je voulais faire quelque chose d’original qui suit un peu la ligne éditoriale de Netflix. Je me doutais que ça allait être difficile d’obtenir un stage chez eux mais je me disais que le Community manager (l’animateur de réseau) allait peut-être voir le thread (le fil).

Et comme il s’agit d’une belle histoire comme le web sait parfois en créer, c’est en effet ce qui s’est passé. Ce mercredi, elle a été contactée par le responsable de la marque.

Bonjour Emma ! Peux-tu venir en DM stp ? Merci ! — Stef Espasa-Tudo (@Fasnao) November 14, 2018

Pour l’instant, rien de confirmé encore, mais on peut penser sans trop se risquer qu’elle part avec une bonne longueur d’avance sur la concurrence. Et si vous cherchez des idées, on vous conseille de jeter un œil à nos conseils pour construire un CV percutant. On ne sait jamais, Netflix cherche peut-être plusieurs stagiaires…

