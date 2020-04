Une fonctionnalité d’iOS qui désactivera la reconnaissance faciale quand vous portez un masque

Depuis le début de la pandémie, les utilisateurs d’iPhone récents ont un nouveau problème : lorsqu’ils portent un masque, la reconnaissance faciale est quasiment inutilisable pour déverrouiller ces appareils (sauf si vous utilisez cette astuce qui n’est pas fiable à 100 %).

Mais heureusement, la firme de Cupertino s’apprête à proposer une mise à jour de son système d’exploitation qui détecte lorsque l’utilisateur porte un masque et qui fait basculer le mode de déverrouillage vers la saisie du code de l’iPhone.

Comme le rapporte le site 9to5Mac, Apple vient de publier une beta d’iOS 13.5. Et en plus d’une première version de son API de suivi des contacts (pour freiner la propagation du COVID-19), la firme a également inclus la mise à jour qui détecte les masques dans cette beta. Pour le moment, cette dernière est destinée aux développeurs. Mais normalement, les nouveautés qu’on y trouve devraient arriver lors du déploiement de la prochaine mise à jour du système d’exploitation mobile.

Une petite fonctionnalité qui sera pratique pendant le déconfinement

En substance, lorsque le masque est détecté, l’iPhone ne tente plus de déverrouillage par reconnaissance faciale (qui aboutirait à un échec), mais demande directement la saisie du code. En revanche, lorsque l’utilisateur ne porte pas de masque, il pourra déverrouiller son iPhone avec Face ID.

Cette nouveauté sera très pratique lors du déconfinement, durant lequel le port de masque sera recommandé ou même obligatoire pour certains lieux, comme dans les transports publics.

En ce qui concerne le contact tracing, 9to5Mac indique que la nouvelle beta d’iOS inclut également des informations pour l’API. « L’iPhone utilise Bluetooth pour partager en toute sécurité vos identifiants aléatoires avec les appareils à proximité et collecter leurs identifiants. Cela permet à une application de vous informer si vous avez peut-être été exposé au COVID-19. Les identifiants aléatoires sont supprimés après 14 jours. Les applications que vous autorisez peuvent vous avertir si vous êtes exposé au COVID-19. Vous pouvez également choisir de partager anonymement votre diagnostic COVID-19 », lirait-on dans les paramètres de l’iPhone sur la nouvelle beta d’iOS.

Pour rappel, Apple et Google prévoient de déployer leur API pour le grand public au mois de mai. Dans un premier temps, l’API permettra aux organismes de santé d’alerter les utilisateurs de smartphones s’ils ont été exposés à des personnes testées positives au coronavirus, via des applications mobiles. Mais plus tard, les deux entreprises pourraient intégrer des fonctionnalités de traçage de contacts directement sur Android et sur iOS.