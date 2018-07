Une lune très étrange autour de Jupiter

L’observation de l’espace réserve toujours des nouvelles surprises. Parfois, elles peuvent se trouver très loin dans l’espace, mais elles sont aussi parfois beaucoup plus proches. Enfin relativement… Dans une zone que l’on pense déjà bien connaître tout au moins. C’est ce qui vient d’arriver avec la découverte fortuite de douze nouvelles lunes autour de Jupiter.

Douze nouvelles lunes

Autant dire que le géant du système solaire est désormais très bien entouré puisqu’il compte au moins (jusqu’aux prochaines découvertes), 79 satellites en orbite. Un record vous vous en doutez bien. De quoi rendre la Terre jalouse avec un seul satellite naturel dans l’espace. Les scientifiques s’en doutaient déjà depuis un certains temps mais la découverte du Carnegie Institution for Science vient confirmer que le ciel de Jupiter est particulièrement occupé.

Un ovni dans le lot ?

Parmi ces 12 nouvelles lunes, toutes ne se valent toutefois pas. L’une d’entre elles serait vraiment exceptionnelle. Les chercheurs n’hésitent pas à la qualifier de « boule étrange« . Concrètement, ce qui surprend le plus, ce sont ses dimensions : moins d’un kilomètre de diamètre. Au vu des découvertes actuelles, il s’agit du plus petit satellite de Jupiter. Si on a du mal à identifier certaines dimensions de l’espace du fait de la démesure, ici c’est presque le contraire !

Puisque l’on commence à manquer de noms pour baptiser les satellites de Jupiter, ils sont allés chercher du côté de l’arrière petite-fille de Jupiter : Valetudo. Au-delà de sa taille, Valetudo surprend aussi par une orbite :« différente de celle de toutes les autres lunes jupitériennes connues ». Concrètement, elle tourne dans le même sens que Jupiter et dans une orbite inclinée qui croise de nombreuses autres lunes de Jupiter du groupe Retrograde.

La dimension de Valetudo incite à croire une autre suspicion des chercheurs. Ces lunes pourraient être le résultat de collisions entre des corps cosmiques plus larges. Le nombre pourrait donc augmenter régulièrement…