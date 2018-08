Une montre Google pourrait bientôt vous dire quand aller courir

Et si c’était bientôt votre montre qui vous disait qu’il faut aller courir ou qu’il faut arrêter un peu le chocolat ? Cet accessoire que l’on pourrait surnommer « notre mauvaise conscience » est en préparation du côté de chez Google.

Une montre dopée à l’Intelligence Artificielle

Selon le site Android Police, le projet surnommé Google Coach (sans que l’on sache s’il s’agit du nom définitif) fonctionnerait sous Wear OS et utiliserait surtout une bonne dose d’intelligence artificielle afin d’aider les possesseurs à améliorer leur santé, mais aussi à faire du fitness plus souvent.

Ce n’est pas le premier projet récent de la part de Google et ses partenaires pour tenter de donner une nouvelle jeunesse aux montres Android. Trop souvent, elles sont encore à la traîne par rapport à l’Apple Watch et réussir à se faire une place au soleil n’est pas forcément gagné d’avance.

Un marché occupé mais une place à se faire

Concrètement, cette montre pourrait bien sûr réaliser un suivi de vos activités et vous proposer des éléments basiques. Mais, ce n’est pas le genre de proposition à même de ramener un produit de ce type sur le devant de la scène. Le marché est déjà particulièrement bien rempli. Pour autant, il y a vraiment une opportunité à saisir, tant les modèles présents sur le marché actuellement se ressemblent.

Cette montre pourrait donc aller un peu plus loin en regardant votre activité physique et en vous proposant des alternatives. Vous n’arrivez pas à aller à la salle de sport ? Il suffira peut-être de marcher un peu plus longtemps ce soir. Ce Coach aura l’objectif de vous trouver des alternative intelligentes pour atteindre vos objectifs. Une approche qui concernera l’activité physique mais aussi la nourriture, elle pourra générer vos listes de courses, proposer un restaurant et réaliser une liste des menus de la semaine en fonction de vos besoins réels.

Pour l’instant, il n’y a pas encore de calendrier, mais l’idée semble être d’avoir un projet transversal avec Google Home ou encore Android TV.

