Une nouvelle Apple TV 4K pourrait arriver à tout moment

Il semblerait bien qu’une nouvelle Apple TV 4K soit en préparation. C’est en tout cas ce que révèle le leaker chevronné Jon Prosser. Ce dernier explique que cette nouveauté pourrait être officialisée à tout moment. Prosser devrait en savoir davantage sur une date précise sans tarder.

New Apple TV 4K with A12X – 64GB/128GB ready to ship. 👀

Codename: Neptune T1125

Another one of those things that could drop any time. Apple got no chill right now 😬😂

I’ll let you know if/when I hear a date. Who knows, maybe Apple can keep it a secret from me 🤗

— Jon Prosser (@jon_prosser) May 7, 2020