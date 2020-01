Une nouvelle version du PlayStation VR pour fin 2020 ?

La nouvelle génération de consoles arrive très vite avec la sortie de la nouvelle Xbox ainsi que de la PS5 à la fin de l’année 2020. Mais, la réalité virtuelle pourrait elle aussi connaître un tournant en 2020 avec l’arrivée de nouveaux casques, dont une nouvelle version du PlayStation VR. C’est en tout cas ce que déclare un développeur d’un studio qui semble bien informé des prochains plans de PlayStation.

Une nouvelle version du PSVR en 2020 ?

C’est donc dans une interview accordé au site VR Focus la semaine dernière, qu’un développeur du studio Immersive VR Education Ltd a livré quelques informations assez intéressantes au sujet des plans de Sony pour son PlayStation VR. En effet, selon le membre du studio, une nouvelle version du casque pourrait arriver avant la fin de l’année 2020.

En 2020, Sony lancera la PlayStation 5 et une nouvelle version du casque PlayStation VR (PSVR) qui élargira encore la base d’utilisateurs VR haut de gamme. La société prévoit de prendre en charge cet appareil avec sa suite actuelle de logiciels de démonstration.

Que veut dire la personne en question par « une nouvelle version du casque PlayStation VR ? Ce dernier fait-il référence à une nouvelle version du PSVR actuel ? Disponible depuis octobre 2016 et qui a déjà connu une nouvelle version. Où alors, fait-il référence à une version next-gen du PSVR ? Ce qui semblerait beaucoup plus étonnant, puisque nous voyons mal Sony lancer la même année une nouvelle console (dont le prix se situera sans doute aux alentours des 500€) et un nouveau casque VR (dont le prix se situera lui aussi autour des 400-500€).

Quoi qu’il en soit, cette déclaration n’est pas anodine. Pour rappel, Immersive VR Education Ltd est un studio ayant travaillé sur plusieurs jeux VR dont les plus connus sont Titanic VR et Apollo 11 VR. Deux titres qui sont également sortis sur PS4 et compatibles avec le PlayStation VR. Le studio semble donc bien placé pour connaître les projets et la potentielle arrivée d’une nouvelle version de casque ou d’un PlayStation VR 2 next-gen. Pour l’heure, la patience sera de mise, mais en tout cas, Sony travaille depuis de nombreux mois sur une nouvelle version de son casque beaucoup plus performante, selon les nombreux brevets déposés.