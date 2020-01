Dossier – À quoi s’attendre de la PS5 selon les brevets de ces deux dernières années ?

L’année de la nouvelle génération est enfin lancée. Depuis 2019, nous savons que Microsoft et Sony lanceront la nouvelle génération dès cette année. Microsoft fut le premier à dégainer en annonçant la Xbox lors des Game Awards 2019. Design, fenêtre de lancement, manette, caractéristiques, premiers détails, Microsoft opte pour une communication agressive et plutôt rapide. Car dévoiler autant d’informations un an avant la sortie de la console est tout de même un choix surprenant. Mais en même temps, Microsoft a-t-il réellement le choix ? Après être passé à côté de la génération actuelle (42 millions de Xbox One face à 105 millions de PS5), il est dans l’intérêt de Microsoft d’emmener le plus rapidement possible la next-gen sur le devant de la scène.

De son côté, Sony joue la carte de la discrétion. À l’inverse, en tant que leader, il est dans l’intérêt de la firme de faire tarder les choses pour laisser le champ libre aux deux dernières grosses exclusivités de la PS4 avec The Last Of Us Part II (prévu pour le 29 mai) et Ghost Of Tsushima (prévu pour cet été) et faire vendre encore quelques PS4 avant de passer à la suite.

Sony n’a révélé que quelques informations au sujet de la PS5 lors de son « annonce » en avril 2019 lors d’un interview avec le magazine Wired. Ils ont annoncé un nom officiel ainsi qu’une fenêtre de sortis en octobre via un communiqué de presse. Et un logo officiel la semaine dernière lors du CES 2020 de Las Vegas. Sinon, tout le reste est un mystère. Véritables caractéristiques, technologies embarquées, prix, manettes, nouveautés ou bien encore design de la console… Tout reste à monter.

Mais le constructeur laisse quelques éléments et quelques pistes derrière lui pour perdre et exciter un peu plus les fans et les joueurs. Car depuis deux ans maintenant, une multitude de brevets officiels ont été mis en ligne par Sony, pouvant nous donner des informations sur des éléments autour de la PS5. Revenons sur deux ans de teasing.

QU’EST-CE QU’UN BREVET ? Avant d’attaquer ce dossier, il est nécessaire d’expliquer la notion de « brevet » qui va être utilisée tout au long du dossier. Un brevet est un document officiel de Sony (pour le coup), qui chercher à déposer des idées (comme on peut déposer une marque) sur certaines technologies ou idées. Bien que les documents soient officiels, ils sont généralement utilisés et exploités par la firme lors de la conception de nouveaux appareils. Après plusieurs tests et brainstorming, certains sont utilisés et d’autres non. Ainsi, il est important de souligner que ce n’est pas parce que nous parlons de certaines choses, que cela veut dire que la PS5 les proposera. Nous explorons juste des pistes et des possibilités.

LE DEV KIT

Le Dev Kit est un prototype de la prochaine console avec des caractéristiques un peu plus « boostées » pour permettre aux développeurs de travailler sur les futurs jeux de la nouvelle console, un à deux ans avant la sortie de cette dernière. Dans le but de proposer des jeux au lancement. Ainsi, en août dernier, un premier brevet de ce Dev Kit sortait sur la toile. Au début, la prudence était de mise. Cependant, au fil des semaines, de premières photos du potentiel vrai kit de la PS5 leak sur la toile. Et l’on peut voir que c’est très ressemblant.

Alors attention, cela ne veut pas dire que la PS5 ressemblera à cela. En général, un dev kit est très différent de la console dans sa version finale. Par exemple, le dev kit de la PS4 ressemble à cela. Ce qui est bien différent de la version finale de la console qui fut commercialisée en novembre 2013.

Si nous commençons par le brevet du dev kit, c’est pour illustrer l’idée selon laquelle, même si les brevets officiels de Sony sont rendus publics, cela ne veut pas dire qu’il est impossible que ce soit de vrais documents officiels permettant de connaître les futurs plans du constructeur.

LA MANETTE

Concernant la manette, dès le mois de novembre 2018, elle commençait à faire parler d’elle avec un étrange brevet qui mentionnait que Sony travaillait sur une manette avec non pas un pavé tactile, mais un écran tactile sur la partie supérieure de la manette. À l’époque, impossible de savoir si cela concernait une nouvelle version de la manette PS4 ou les premiers travaux sur la manette PS5. Le brevet mentionnait seulement que la manette disposerait d’un « touchscreen defined along the top surface of the main body », soit d’un écran tactile sur la surface supérieure.

Un an plus tard, novembre 2019 cette fois, on apprenait que le magazine Wired, ceux qui ont eu la chance d’annoncer en exclusivité la nouvelle console de PlayStation en avril 2019, avait également eu la chance de voir en avant-première la nouvelle manette. Ainsi, le site a dévoilé un croquis de la manette qu’ils ont vu pour nous donner un ordre d’idée. La manette de la PS5 s’annonce plus « bombée » pour une meilleure prise en main et permettre l’intégration des gâchettes plus grosses qu’avant. Disparition de la fameuse « Light Bar » qui était très jolie, mais qui utilisait pas mal de batteries. L’apparition d’une prise USB de Type-C à la place du Type-A pour la recharge. Juste en dessous du bouton « PS » (entre les deux joysticks), on peut voir l’apparition d’un micro qui permettrait de communiquer via la manette (pour donner des ordres dans le jeu ? Parler en ligne avec des amis ? Les deux ?).

Pour voir toutes les images, rendez-vous dans notre article juste ici.

Début décembre 2011, dans une nouvelle série de brevets, on apprenait que Sony réfléchissait à rendre l’expérience PlayStation plus conviviale en favorisant le jeu multi en local. En effet, avec ce nouveau brevet on pouvait voir que plusieurs joueurs pourraient ainsi se partager le contrôle d’un seul et même personnage. L’exemple du brevet faisait mention de trois joueurs sur un jeu de combat. On peut constater que trois joueurs contrôlent un premier combattant et trois autres joueurs un second combattant. Un premier joueur pourrait contrôler les déplacements, un second les attaques et un troisième la protection. Une option qui pourrait être vraiment intéressante sur certains jeux lors de soirées entre amis !

On pouvait également voir un étrange appareil, qui serait apparemment un accessoire additionnel à la manette de la PS5. Cet appareil pourrait ainsi être connectée par Bluetooth ou wifi à un autre appareil (comme un PC, une télévision, un smartphone), pour partager des informations comme de la musique, des images, des vidéos ou encore des fonctionnalités in-game. Alors réel appareil ? Ou leurre pour camoufler l’existence d’un écran tactile sur la nouvelle manette ?

Début 2020 maintenant, deux nouveaux brevets faisaient leur apparition sur la toile. Dans un premier, on pouvait voir que Sony songeait à rendre sa manette plus confortable avec la possibilité de régler la configuration des poignées. Sony songe à intégrer des poignées amovibles permettant aux joueurs d’étendre ou réduire la longueur de ces dernières. L’idée serait ainsi de personnaliser au mieux la prise en main de la manette pour proposer aux joueurs une expérience unique et la plus agréable possible.

Pour ce qui est du second brevet, on pouvait y voir que Sony opte également pour un système de boutons supplémentaires derrière la manette, à l’image des manettes pour les joueurs professionnels. On remarque sur ce nouveau plan que la potentielle manette disposerait de quatre nouveaux boutons, dont deux boutons classiques et deux boutons amovibles (de haut en bas).

Enfin, toujours début 2020, un leak de la potentielle manette de la PS5 arrivait sur les fameux forums Reddit. Comme toutes les « fuites », la prudence est de mise. Cependant, avec plusieurs photos, prises sous différents angles, avec la présence du véritable Dev. Kit de la PS5, il y a de grandes chances pour que cela soit vrai. Cette dernière ressemble vraiment aux brevets de novembre dernier. On peut y voir une manette un peu plus grosse, un peu plus « bombée », avec deux sorties sonores en dessous. Le pavé tactile semble différent, ce qui pourrait laisser penser à un écran tactile.

TECH

Au niveau de la « tech », Sony annonçait que la PlayStation 5 serait rétrocompatible et qu’elle permettrait même d’optimiser naturellement les jeux PS4 sur PS5 pour les rendre plus beaux. Le brevet en question souligne un procédé selon lequel, la console pourrait faire un ajustement en temps réel des paramètres d’exploitation spécifiques à l’application pour assurer la compatibilité ascendante. Mais en plus de cela, les jeux PS4 en question pourraient profiter de la nouvelle puissance offerte par la PlayStation 5 sans que les développeurs aient besoin de toucher au code du jeu.

Pour rester dans une bonne logique avec la rétrocompatibilité, Jim Ryan, PDG de Sony Interactive Entertainment annonçait en mai dernier que les joueurs PS5 pourront jouer en ligne avec leurs amis qui sont toujours sur PS4. Ainsi, même si vous êtes le seul à passer à la next-gen parmi vos amis, il sera toujours possible de faire des soirées ensemble !

C’est une ère de réseau, la compatibilité est «quelque chose d’extrêmement puissant», la communauté de jeux étant «de nature quelque peu tribale» et la compatibilité leur donneront la possibilité de migrer de la PS4 à la prochaine génération tout en pouvant jouer à leurs jeux avec leurs amis qui sont restés sur l’ancienne génération.

RETROCOMPATIBILITÉ

En mars dernier, avant l’annonce officielle de la PlayStation 5, un brevet faisait mention de la rétrocompatibilité. Le document fait mention d’un procédé ayant pour but d’influencer le CPU d’une nouvelle console afin que ce dernier apporte ses nouveautés au service d’un jeu prévu pour une génération de machine équipée d’un autre CPU. Autrement dire, permettre à une nouvelle console de proposer des jeux d’une autre console !

Dès le début de l’année, le fameux YouTuber Hip Hop Gamer annonçait sur sa chaîne YouTube que la PS5 permettrait une rétrocompatibilité avec tous les jeux de l’univers PlayStation permettant même de rendre les jeux plus beaux sur PS5. De la PSOne, en passant par la PS2, la PS3 et la PS4. Ce dernier déclarait au cours d’une vidéo :

La PlayStation 5 comprendra un moteur avec un processus de remasterisation pour la rétrocompatibilité des jeux PS1 jusqu’aux jeux PS4.

Bien que Hip Hop Gamer soit bien renseigné, il est arrivé qu’il annonce pas mal de choses fausses sur sa chaîne. Prudence donc, même si, il faut avouer que cela serait assez incroyable !

VR (RÉALITÉ VIRTUELLE)

Sony est actuellement le leader dans la réalité virtuelle avec plus de 5 millions de PlayStation VR écoulés. Ce qui en fait le casque le plus vendu sur le marché. En toute logique, la firme compte bien prolonger le succès sur la nouvelle génération et préparer un nouveau casque. Ainsi, en mars 2019 on découvrait un premier brevet pour un casque de réalité virtuelle sans-fil.

Un mois plus tard, en avril 2019, juste avant l’annonce de la PS5, un nouveau brevet faisait mention de la réalité virtuelle ou bien de la réalité augmentée. Quoi qu’il en soit, le brevet mettait en avant des lunettes qui disposent de capteurs capables d’identifier les mouvements des yeux. Ainsi, cela évite de bouger la tête trop souvent, pour adapter le rendu visuel à la position des globes oculaires.

L’été dernier, un nouveau brevet abordait le cas de la réalité virtuelle. Selon ce dernier, il semblerait que le nouveau casque de réalité virtuelle de PlayStation puisse proposer l’eye-tracking (le suivi du regard), dans une version grandement améliorée. Une technologie qui permettra de ne plus réajuster votre casque toutes les 5 minutes pour être bien calibré. L’IPD (distance interpupillaire) devrait être également revue et améliorée pour ne plus avoir cet effet de fatigue après plusieurs heures de jeux. Toujours selon le brevet, le nouveau casque disposerait également de capteurs gyroscopiques pour détecter les mouvements de la tête et l’emplacement du regard du joueur, dans le but de réduire considérablement l’effet de Motion Sickness.

Quelques mois plus tard, en décembre 2019, un nouveau brevet faisait mention d’un « Appareil Actionneur ». Il s’agirait d’un accessoire où l’« Appareil Actionneur » n’est qu’une partie de l’écosystème de la VR selon Sony. Ainsi, cela permettrait de faire du tracking avec la caméra PlayStation. Dans le but de détecter tous les mouvements de la tête de l’utilisateur du casque sont transférés vers le système sphérique, qui les imite en déplaçant la caméra sur les rails en forme d’arc. En utilisant différents modes de mouvement, le système peut donc transférer des états d’émotion – bonheur, surprise, aversion, colère et chagrin.

En d’autres termes, ce serait une avancée majeure dans la réalité virtuelle et ce serait un atout considérable pour PlayStation. Bien que cela risque d’être bien trop beau pour être vrai.

Enfin, toujours en décembre dernier, un nouveau brevet faisait mention d’un PSVR sans fil. Il serait ainsi possible de jouer avec un casque disposant d’« un signal qui pourrait être transmis au casque par une connexion filaire ou sans fil ». On peut alors imaginer un casque qui serait possible de recharger comme les manettes PS4 actuellement. Possible d’y jouer sans fil lorsque le casque est chargé. Et en filaire lorsque ce dernier est déchargé. On apprend également qu’une connexion en Bluetooth serait présente.