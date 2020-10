Une plateforme de streaming bientôt achetée un milliard de $ ?

Sony scrute une plateforme de streaming américaine détenue par la compagnie AT&T. Crunchyroll de son nom, elle se spécialise dans les séries d’animation comme les anime et les manga, avec 3 millions d’abonnés aux États-Unis. Selon le quotidien japonais Nikkei Asia, Sony serait en discussion finale avec le propriétaire de la plateforme pour une acquisition prochaine.

Crunchyroll est loin de pouvoir tenir tête à Netflix mais avec une plateforme comme elle, Sony viendrait davantage étoffer son activité dans le divertissement. L’opération ferait écho avec celle de Funanimation en 2017 par Sony également.

La plateforme est actuellement sous l’aile de la compagnie AT&T mais celle-ci voudrait se libérer de certaines de ses activités pour pouvoir réduire son endettement, estimé à plus de 150 milliards de dollars, selon les chiffres à la fin 2019. Nikkei Asia rapporte que les discussions initiales sur la vente de la plateforme s’accordaient autour de 1,5 milliard de dollars. Sony serait arrivé à négocier vers le bas le contrat.

La nouvelle arrive au moment où Netflix choisie d’augmenter ses prix aux États-Unis, une politique que d’autres plateformes comme Spotify dans le streaming musical devraient également annoncer. La hausse du nombre d’utilisateurs n’est pas remise en question, mais pour pouvoir rapporter une croissance et une bonne santé économique, les plateformes cèdent aujourd’hui à la tentation de prix plus élevé pour un chiffre d’affaires plus conséquent.

À l’heure actuelle, Crunchyroll est disponible avec un abonnement de 8 dollars aux États-Unis, ou dans une offre plus globale sous HBO Max. En transférant d’AT&T vers Sony, il sera intéressant de voir si les tarifs changeront. Une chose est sûre, la puissance du géant japonais devrait permettre à la plateforme d’augmenter sa portée. En France, la plateforme est disponible mais n’a jamais connu un fort succès avec son site internet vieillissant.