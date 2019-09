Une scène inédite d’Iron Man vient d’être dévoilée

En 2008, Marvel prenait la planète cinéma d’assaut avec le film Iron Man. Un véritable pari, avec Robert Downey Jr, dans le rôle phare (clairement mieux que Tom Cruise). On peinait alors à imaginer l’ampleur que prendrait le Marvel Cinematic Universe. La flopée de personnages qui rejoindraient bientôt Iron Man à l’écran. Depuis, ce film a bien entendu été disséqué et analysé sous tous les angles. Mais, comme vient de le démontrer Kévin Feige, le patron du studio Marvel, il y a encore quelques surprises…

Iron Man feat X Men

C’est donc une scène post-crédit particulièrement surprenante qui vient d’être diffusée. On y voit Nick Fury, le patron du S.H.I.E.L.D. La vidéo a été dévoilée à l’occasion des Saturn Awards.

Dans cette petite vidéo, on voit donc Samuel L. Jackson parler tout simplement à Iron Man pour lui dire qu’il existe d’autres super héros et qu’il veut les rassembler dans une équipe (coucou les Avengers). Oui mais voilà, il y a quelques petits détails surprenants. Ainsi, il y mentionne des mutants et des morsures d’insectes radioactifs. Si vous êtes à jour dans vos connaissances de super-héros, alors vous savez à qui il fait référence ici. Le second ? Spider Man bien sûr, qui arrivera très longtemps après. En 2007, le troisième film de Sam Raimi venait d’ailleurs de sortir au cinéma. Autant dire que l’on était loin d’une intégration au MCU.

L’autre référence concerne les X-Men qui étaient alors encore la propriété de la FOX. On peut admirer à quel point Marvel se montrait déjà ambitieux à l’époque, mais aussi à quel point le studio a décidé d’être raisonnable en ne gardant pas cette séquence.

This newly-released 'never-before-seen' deleted alternate scene from 2008's #IronMan reveals Nick Fury mentioning "radioactive bug bites" and "mutants" in his Avengers Initiative dialogue! (via @SaturnAwards) pic.twitter.com/n75fGeQB4S — MCU Direct (@MCU_Direct) September 14, 2019

Quant à Iron Man, cette séquence montre que le personnage n’a pas encore dit son dernier mot. On pourrait d’ailleurs bientôt le retrouver à l’écran dans une série. Robert Downey JR et Iron Man ont sans doute de quoi être éternels…