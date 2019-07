Une série Harry Potter en prévision ? C’est bien possible

Depuis la sortie des films d’Harry Potter, les rumeurs évoquant la possibilité d’une série dédiée à l’univers des sorties sont relativement régulières. Néanmoins, il semblerait que ce projet soit peu à peu en train de devenir réalité.

Un préquel de Harry Potter qui se déroulera à Poudlard ?

En effet, le site d’information We Got This Covered, qui cite des sources proches du dossier, affirme qu’une série Harry Potter est actuellement dans les tuyaux. Selon ce dernier, celle-ci sera un préquel dont le récit se déroulera dans le célèbre château de Poudlard et certaines parties de l’Europe. Aucun détail supplémentaire concernant le lieu n’a été communiqué, mais la série devrait vraisemblablement faire intervenir de nouveaux personnages. En somme, le point commun principal avec l’œuvre originale sera le lieu de la saga.

L’on ne sait pas non plus quand cette fameuse série Harry Potter pourrait voir le jour. À l’inverse, l’on sait qu’elle devrait être disponible sur la plateforme de streaming de Warner, producteur des huit films.

Pour rappel, Warner a évoqué sa future plateforme de streaming au cours de l’année 2018. La division WarnerMedia d’AT&T avait alors indiqué qu’elle allait s’atteler à la conception d’un service dont l’objectif sera, logiquement, de concurrencer des acteurs comme Netflix et Disney Plus. En conséquence, celui-ci devrait s’appuyer sur les atouts du groupe, c’est-à-dire ses séries HBO ainsi que les films et les émissions de Warner Bros.

Par la suite, la firme AT&T est revenue sur le projet à la fin de l’année dernière en indiquant que trois abonnements seraient proposés aux utilisateurs, soit un forfait d’entrée de gamme et un service premium. Le troisième forfait regroupera la totalité des premières offres et d’autres contenus sous licence. Le prix de ces formules n’est pas encore connu, malgré quelques estimations.

La plateforme de streaming de Warner devrait être dévoilée au cours du quatrième trimestre 2019, mais aucune date plus précise n’a été communiquée pour l’instant. Une série sur l’univers de Harry Potter serait certainement un bon moyen de susciter l’intérêt de potentiels nouveaux utilisateurs du service.