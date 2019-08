Une série Resident Evil se prépare bien chez Netflix

On vous en parlait déjà il y a plusieurs mois. La saga Resident Evil va désormais se décliner sur Netflix. La plateforme de vidéo à la demande met la main sur une franchise au large potentiel. On fait les présentations sur les éléments déjà disponibles.

Quel scénario pour Resident Evil ?

L’information avait filtré en début d’année sur le site Deadline. Une série pour Netflix, basée sur l’intrigue des premiers épisodes de la saga. L’idée n’est toutefois pas de refaire ce qui a déjà été fait mais plutôt de se plonger dans les rouages de la toute-puissante Umbrella Corporation. Cela permettra notamment de comprendre les détails de l’ordre mondial que l’entreprise veut mettre en place après le fameux T-Virus.

Cette série permettrait donc à ceux qui sont moins familiers avec l’univers de Resident Evil d’en savoir un peu plus que ce que racontent les principaux films. C’est peut-être même aussi l’occasiond ‘étendre un peu l’univers.

Pour l’instant, les éléments sont encore limités, notamment parce que les derniers épisodes cinématographiques n’ont pas vraiment été des grandes réussites. Il y a donc une place à prendre mais en même temps de nombreux écueils à éviter. Un visuel circule avec insistance sur les réseaux sociaux, mais on ne peut pas en confirmer l’authenticité pour l’instant. Il va donc falloir prendre notre mal en patience et espérer qu’une confirmation officielle tombe rapidement de la part de la plateforme. La série pourrait par ailleurs s’inscrire dans l’univers d’un reboot et non dans celui créé par Paul W.S. Anderson.

La saga Resident Evil réussit en tout cas à faire parler d’elle ces derniers jours. Comme on vous le disait il y a seulement quelques jours, des fans ont été invités à venir tester le dernier jeu avant même qu’il ne soit annoncé. Les zombies ont sans aucun doute le vent en poupe.