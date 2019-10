Une série sur Uber ? C’est pour bientôt

En 2009, Uber qui était encore UberCab n’était qu’une startup prometteuse, mais sans trop d’impact sur la société. Aujourd’hui, Uber est un acteur primordial dans la mobilité urbaine et a même inspiré des milliers d’autres startups par le biais du phénomène d’ubérisation. Ce passage de startup noyée dans la concurrence à leader d’un secteur passionne les entrepreneurs et les curieux. C’est pourquoi, Brian Koppelman, David Levien et Andrew Ross Sorkin, les créateurs de la série à succès Billions, sont en train de travailler sur une nouvelle série qui retracera l’histoire d’Uber.

Les showrunners s’appuieront sur Super Pumped le récent livre écrit par Mike Isaac, journaliste au New York Times. D’après les premières informations, cette série sera principalement basée sur l’ancien PDG et fondateur d’Uber, Travis Kalanick. Les réalisateurs ont retracé la fulgurante ascension de cet homme, jusqu’à sa dernière année catastrophique à la tête de cet empire. On y retrouvera le vrai visage de cette entreprise, où Travis Kalanick a laissé prospérer une culture d’entreprise favorisant l’agressivité, le sexisme et autres discriminations de toutes sortes.

hi im really excited for this@briankoppelman and @DavidLevien are singular talents and i can’t believe i get to work with them and @Showtime to make SUPER PUMPED a show! pic.twitter.com/I9sjaBWnBK — rat king (@MikeIsaac) October 16, 2019

De son côté, Jana Winograde, la présidente de Showtime Entertainment, a déclaré dans les colonnes du Hollywood Reporter que l’histoire d’Uber est « riche en rebondissements, en personnalités uniques et en implications importantes pour les entreprises américaines ».

Il semblerait que ce projet n’en soit qu’à ses prémices, et ce n’est pas le seul non plus. En effet, alors que Susan Fowler publiait en 2017 un article criant de vérité sur son blog, à propos des pratiques misogynes, et discriminatoires de l’entreprise, des réalisateurs ont vu en cette histoire un potentiel d’adaptation au cinéma. Prochainement un film sur les côtés sombres d’Uber devrait sortir sur grand écran.